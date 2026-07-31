Dictaron un año de prisión preventiva para Matías Marín, acusado del femicidio de Gemma Álvarez

La Justicia de San Juan resolvió este viernes dictar un año de prisión preventiva para Matías Exequiel Marín, el hombre acusado de asesinar a su expareja, Gemma Giselle Álvarez, en un brutal ataque ocurrido el jueves por la mañana sobre avenida Costanera.

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La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Sergio López Martí , quien hizo lugar al planteo formulado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino , durante la audiencia de formalización. Además, se fijó un plazo de un año para la investigación penal preparatoria .

Tras haber sido detenido en Chimbas el jueves por la noche, después de permanecer prófugo durante gran parte del día, Marín fue trasladado a Tribunales bajo un importante operativo policial.

El acusado ingresó con ambas muñecas vendadas, ya que, según la investigación, se habría provocado lesiones al intentar quitarse la vida antes de ser detenido.

La audiencia contó con la participación del fiscal Schiattino, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada María Filomena Noriega .

La grave imputación

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a Marín por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, la figura penal que encuadra los femicidios y que prevé como única pena la prisión perpetua.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el crimen ocurrió alrededor de las 6.30 del jueves sobre avenida Costanera.

Los investigadores sostienen que Marín se dirigió previamente al domicilio de Gemma Álvarez, en el barrio Las Alondras, en Chimbas, donde aguardó que la mujer saliera rumbo a su trabajo a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc.

Luego comenzó a seguirla en un Volkswagen Gol Trend blanco. Esa secuencia quedó registrada por una cámara del CISEM ubicada en la rotonda de calle Salta y Costanera, que captó el paso de la motocicleta y, detrás, el vehículo conducido por el imputado.

Según la acusación, Marín encerró deliberadamente a la víctima, provocando que cayera junto a su moto sobre la banquina norte de la avenida. Una vez en el suelo, descendió del automóvil y la atacó con un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente 25 centímetros de hoja.

La autopsia determinó que Gemma Álvarez recibió 31 heridas cortopunzantes, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Uno de los testimonios incorporados a la causa corresponde a un agente del Servicio Penitenciario Provincial que circulaba por la zona para dirigirse a su trabajo.

El hombre declaró que, al observar un automóvil detenido y una motocicleta caída, creyó inicialmente que se trataba de un siniestro vial. Sin embargo, al acercarse con una linterna vio a la víctima tendida boca abajo, quien alcanzó a levantar una mano en un desesperado pedido de ayuda.

Instantes después advirtió la presencia de un hombre oculto detrás de una jarilla. Según su relato, el sospechoso lo apuntó con un objeto y enseguida escuchó una detonación antes de que escapara.

Poco después llegó un empleado municipal que también se dirigía a trabajar y ambos llamaron al 911 para pedir asistencia.

En ese momento arribó el oficial Díaz, quien había efectuado un disparo disuasivo al escuchar gritos que creyó correspondían a un asalto. Al acercarse junto al personal médico confirmó que Gemma Álvarez ya había fallecido.