Cayó el presunto femicida de Gema Álvarez: lo encontraron escondido en la casa de una familiar en Villa Obrera

La intensa búsqueda del principal sospechoso por el femicidio de Gema Álvarez llegó a su fin este jueves por la noche. A las 21.15, efectivos policiales detuvieron a Matías Ezequiel Marín, expareja de la víctima, cuando se encontraba en la vivienda de una familiar, ubicada sobre calle El Paisano, entre El Baqueano y El Domador, en Villa Obrera, Chimbas.

Según informaron fuentes judiciales, el acusado había permanecido prófugo durante toda la jornada luego del crimen ocurrido en la Costanera y fue localizado gracias al aviso de vecinos que advirtieron su presencia en el domicilio.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Marín llegó al lugar empujando el portón para ingresar a la vivienda . Quienes lo vieron aseguraron que tenía la ropa y el cuerpo cubiertos de tierra, un detalle que reforzaría la hipótesis de que pasó varias horas oculto en zonas de descampados tras escapar de la escena del crimen.

La situación generó momentos de tensión en el barrio. Al advertir quién era la persona que había ingresado a la casa, vecinos alertaron a dos efectivos de la Policía que patrullaban en motocicleta. Minutos después se desplegó un operativo que terminó con la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento también debió intervenir personal de emergencias, ya que la propietaria de la vivienda sufrió una descompensación. Además, fuentes vinculadas a la causa señalaron que Marín presentaba lesiones en las muñecas que serían compatibles con un intento de quitarse la vida , por lo que recibió asistencia médica antes de ser trasladado.

El sujeto quedó detenido en Comisaría 30ª y quedó a disposición de la UFI Delitos Especiales, que investiga el femicidio. La principal hipótesis sostiene que el ataque fue premeditado: el acusado habría esperado a su expareja cuando salió de su domicilio rumbo a su trabajo, la persiguió por varias cuadras y finalmente la interceptó sobre la Costanera, donde la asesinó de 31 puñaladas, según confirmó la autopsia.

El crimen

La causa es investigada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien sostiene como principal hipótesis que se trató de un femicidio premeditado.

De acuerdo con la investigación, Marín habría esperado a Gema Álvarez cuando salió de su vivienda, en Chimbas, para dirigirse a su trabajo en un centro de salud, donde realizaba tareas de limpieza. Desde ese momento comenzó una persecución que culminó sobre la Costanera, donde el sospechoso habría interceptado a la mujer y la atacó con un arma blanca.

La autopsia confirmó que la víctima recibió 31 puñaladas, lesiones que le provocaron la muerte, y descartó que hubiera sido alcanzada por un disparo.

Además, la investigación determinó que la detonación que algunos testigos escucharon en la escena no fue realizada por el agresor, sino por un efectivo policial que prestaba servicio adicional en una estación transformadora cercana, en el marco del operativo desplegado tras el ataque.

Con la detención del principal sospechoso, la investigación entra ahora en una nueva etapa. La Fiscalía continuará con la incorporación de pruebas y la toma de declaraciones para reconstruir en detalle la secuencia del crimen y avanzar con la imputación formal del acusado.