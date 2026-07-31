Ataque en la Costanera: el femicida dejó una nota en su casa afirmando que no aguantaba la situación y pidiendo perdón a su madre y a sus hijas

Matías Ezequiel Marín está detenido y señalado por terminar con alevosía con la vida de Gemma Álvarez, su expareja, y madre de una de sus hijas.

Una nota escrita por Matías Ezequiel Marín, principal acusado del femicidio de Gemma Álvarez, se convirtió en una de las pruebas que más interés despierta en la investigación. El mensaje fue encontrado durante uno de los allanamientos realizados tras el crimen y, según confirmó el fiscal Iván Grassi, su contenido permite inferir que el acusado habría planificado el asesinato.

El representante de la UFI Delitos Especiales reveló que el escrito fue secuestrado junto con el celular del detenido. "Se secuestra el celular de él con una nota donde daba a entender que no aguantó más la situación y que iba a realizar esto", explicó. Si bien el documento aún será analizado dentro del expediente, para la Fiscalía constituye un elemento que fortalece la hipótesis de un femicidio premeditado, es decir, un crimen cometido con una decisión previa y no de manera espontánea.

Según pudo saber este diario, en la nota, el detenido también le pedía perdón a su madre y a sus hijas. Como dando a entender a que algo malo iba a cometer

Marín fue detenido el jueves por la noche en Villa Obrera, en Chimbas, luego de permanecer oculto durante varias horas. La investigación sostiene que, tras el ataque, se refugió en una zona de campo y al caer la noche intentó llegar a la vivienda de un familiar (una tía), donde fue reconocido por vecinos que alertaron a la Policía.

Ahora, los investigadores trabajan contrarreloj para reunir todas las pruebas antes de la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía comunica oficialmente al juez y al imputado cuáles son los hechos que se le atribuyen y las evidencias reunidas hasta el momento.