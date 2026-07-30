    • 30 de julio de 2026 - 10:55

    Matías Ezequiel Marín, el presunto femicida de la Costanera: lo busca la Policía, era expareja de la víctima y tenían un hijo en común

    La identidad fue confirmada por el fiscal Grassi. Hay un fuerte operativo para dar con su paradero.

    Matías Ezequiel Marín, el presunto femicida de la Costanera: lo busca la Policía, era expareja de la víctima y tenían un hijo en común

    Matías Ezequiel Marín, el presunto femicida de la Costanera: lo busca la Policía, era expareja de la víctima y tenían un hijo en común

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    Un brutal femicidio conmociona a la provincia en las primeras horas de este jueves. El cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Gema Álvarez, fue hallado en inmediaciones de la Costanera tras ser interceptada y asesinarla, aparentemente, a cuchillazos. La policía mantiene desplegado un masivo operativo en toda la zona para dar con el principal sospechoso: Matías Ezequiel Marín, expareja de la víctima.

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    Según confirmó el fiscal Iván Grassi, al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, la principal hipótesis con la que se trabaja es la de un femicidio ejecutado tras una feroz persecución. Además, se supo que Marín ya contaba con antecedentes por violencia de género.

    Persecución y ataque fatal

    Las primeras informaciones colectadas en la escena indican que la víctima intentaba huir a bordo de una motocicleta mientras era perseguida a alta velocidad por un automóvil conducido por el agresor.

    En un tramo del recorrido, el conductor logró cerrarle el paso y acorralarla. Inmediatamente descendió del vehículo y, sin mediar palabra, ejecutó varios disparos con un arma de fuego que le provocaron la muerte instantánea a la mujer.

    Intensa búsqueda y allanamientos

    Tras cometer el crimen, el atacante se dio a la fuga. Frente a esto, las fuerzas de seguridad activaron de inmediato un operativo cerrojo para evitar que abandone el perímetro. Personal de la Policía Montada encabeza los rastrillajes en los descampados y sectores aledaños a la Costanera, mientras se efectúan allanamientos en simultáneo en distintos domicilios vinculados a Marín.

    En el lugar del hecho trabajan brigadas de División Criminalística junto con efectivos de la Policía de San Juan y el equipo de la UFI Delitos Especiales para recolectar vainas servidas, rastrear cámaras de seguridad y fijar pruebas clave para la causa.

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