Intentó escapar de la Policía en 9 de Julio y fue aprehendido con un revólver y estupefacientes

Un joven de 22 años fue aprehendido en 9 de Julio luego de intentar escapar de la Policía durante un procedimiento realizado en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre Ruta 20.

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El operativo se desarrolló durante la noche del miércoles, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones Este realizaban tareas investigativas en cercanías de la estación Axion, situada en el kilómetro 11.

En ese momento, los policías observaron una motocicleta en la que circulaban dos personas. Cuando descendieron del móvil para entrevistarlas, el conductor abandonó el rodado y comenzó a correr hacia el sector oeste del predio .

Los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo a los pocos metros. Durante el palpado preventivo encontraron un morral negro marca Adidas que llevaba entre sus pertenencias.

Dentro del bolso, la Policía encontró un revólver con empuñadura marrón, cinco cartuchos calibre 22 y una bolsa con numerosos envoltorios de papel blanco .

La mujer que acompañaba al joven permaneció junto a la motocicleta, una Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos, roja y blanca, y fue identificada en el lugar.

Personal de Drogas Ilegales realizó las pruebas de campo sobre el material secuestrado, que arrojaron resultado positivo para marihuana. El parte policial presenta una diferencia en el número informado: primero menciona 42 envoltorios hallados y posteriormente indica que fueron analizadas 44 unidades.

También intervino personal de Criminalística, que procedió al secuestro del arma para realizar las pericias correspondientes y determinar sus condiciones de funcionamiento.

El aprehendido tiene domicilio en Rawson y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá definir su situación judicial y las medidas que se adoptarán en la investigación.