Nicolás Gastón Cichero quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar. Por el momento la acusación que afronta es la de lesiones leves.

Aprehendieron al cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata

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El cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata fue aprehendido por el delito de lesiones leves, aunque la carátula podría modificarse con el avance de los resultados de pericias y análisis a los adultos agredidos.

Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la acusación fue radicada por la encargada del geriátrico, que revisó las filmaciones internas y constató que el empleado Nicolás Gastón Cichero había agredido a mujeres alojadas en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700.

De acuerdo con la presentación, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes. Sobre este ataque, fuentes periodísticas locales le informaron a este medio que el examen médico constató que la mujer sufrió la rotura de sus piezas dentarias.

Entre las expresiones que habrían quedado registradas se encuentran frases como: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas".

Ante la gravedad del caso, Cichero fue detenido para notificarle la imputación en su contra y se espera que en las próximas horas se le tome declaración. En la investigación también se trata de determinar si existieron más agresiones dentro del establecimiento.