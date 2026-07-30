    • 30 de julio de 2026 - 12:44

    Aprehendieron al cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata

    Nicolás Gastón Cichero quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar. Por el momento la acusación que afronta es la de lesiones leves.

    Aprehendieron al cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata

    Aprehendieron al cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata

    Foto:

    El cuidador que fue denunciado por agredir a mayores en un geriátrico de Mar del Plata fue aprehendido por el delito de lesiones leves, aunque la carátula podría modificarse con el avance de los resultados de pericias y análisis a los adultos agredidos.

    Leé además

    hallaron el cuerpo de geronimo gonzalez, el joven desaparecido

    Hallaron el cuerpo de Gerónimo González, el joven desaparecido
    Una caravana de vehículos de Criminalistica y la Policía de San Juan emprende el viaje con los cuerpos. Fotos: Daniel Arias

    Rescataron los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Valle Fértil y comenzó el traslado hacia la Capital

    Por  Germán González  y Daniel Arias

    Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la acusación fue radicada por la encargada del geriátrico, que revisó las filmaciones internas y constató que el empleado Nicolás Gastón Cichero había agredido a mujeres alojadas en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700.

    De acuerdo con la presentación, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes. Sobre este ataque, fuentes periodísticas locales le informaron a este medio que el examen médico constató que la mujer sufrió la rotura de sus piezas dentarias.

    Entre las expresiones que habrían quedado registradas se encuentran frases como: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas".

    Ante la gravedad del caso, Cichero fue detenido para notificarle la imputación en su contra y se espera que en las próximas horas se le tome declaración. En la investigación también se trata de determinar si existieron más agresiones dentro del establecimiento.

    Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregaron el material audiovisual para la investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La palabra del agente penitenciario que intentó salvar a Gema Álvarez, asesinada por su expareja: Había mucha sangre, intentaba decirme algo

    La palabra del penitenciario que intentó salvar a Gema Álvarez, asesinada por su expareja: "Había mucha sangre, intentaba decirme algo"

    Triple muerte en un accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: una Hilux perdió se estrelló contra un cartel

    Triple muerte en un accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: una Hilux perdió se estrelló contra un cartel

    Gemma Giselle Álvarez junto a Matías Exequiel Marín.

    Quién era la mujer asesinada en Chimbas y el perfil del presunto femicida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Era cordobesa y hace un tiempo vivía en Uruguay: fue hallada muerta en una playa de Punta del Este.

    Hallaron muerta en Punta del Este a una joven argentina que era intensamente buscada

    Por Redacción Diario de Cuyo