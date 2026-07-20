    • 20 de julio de 2026 - 09:58

    Hallaron el cuerpo de Gerónimo González, el joven desaparecido

    Dejó una carta de despedida al irse de la casa, pero su mamá tenía la esperanza de que "se haya arrepentido". Estaba desaparecido desde el pasado viernes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con profundo dolor, la familia de Gerónimo González confirmó el hallazgo del cuerpo del joven de 22 años, que estaba desaparecido desde el 10 de julio en Mar del Plata.

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    El cuerpo fue localizado por un dron privado en la zona de piedras de playa Acantilados, donde se había desplegado desde un primer momento la búsqueda.

    Fue retirado del lugar en un operativo encabezado por personal de Bomberos y de Rescate.

    Gerónimo se había ido de su casa en el Barrio Florencio Sánchez durante la madrugada del pasado viernes. Había dejado una carta de despedida, pero su familia tenía la esperanza de que "se hubiera arrepentido". Contaron que atravesaba una crisis dentro de un cuadro de depresión.

    Analía Menendez, la mamá de Gerónimo, en los últimos días pedía mayor intervención de las fuerzas de la ciudad para avanzar en la búsqueda: "El papá, el hermano y amigos se metieron a buscarlo entre las piedras, de modo casero. Acá los esperamos con el generador y reflectores para que puedan ver. Ya sé que tal vez no esté acá, pero ¿qué podemos hacer? ¿Esperar en casa mirando el partido? No lo vamos a hacer".

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