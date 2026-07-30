    • 30 de julio de 2026 - 13:05

    Triple muerte en un accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: una Hilux perdió se estrelló contra un cartel

    Tres ocupantes fallecieron en el acto y un hombre resultó gravemente herido.

    Triple muerte en un accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: una Hilux perdió se estrelló contra un cartel

    Triple muerte en un accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: una Hilux perdió se estrelló contra un cartel

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    Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de tres personas este jueves por la mañana sobre la autopista Córdoba-Rosario, en jurisdicción de la localidad de Morrison.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 9 en el kilómetro 515, sobre la mano con sentido hacia Rosario. Por causas que aún se investigan, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del vehículo y despistó violentamente, impactando contra el cartel de la localidad de Morrison.

    Como consecuencia directa del golpe, tres de los ocupantes de la camioneta murieron de forma instantánea en el lugar. En tanto, un cuarto pasajero —un hombre de 47 años— sobrevivió al impacto pero sufrió heridas de extrema gravedad, por lo que debió ser asistido de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado hacia un hospital de Bell Ville.

    Las autoridades policiales desplegaron las pericias clave en el lugar para determinar la mecánica del choque:

    Sin terceros involucrados: se descartó inicialmente la participación de otro vehículo en el siniestro.

    Hipótesis principales: los investigadores analizan si el siniestro fue causado por un exceso de velocidad, una falla mecánica o una mala maniobra al volante.

    Tránsito asistido: efectivos de la Policía de Córdoba mantienen cortada media calzada de la traza para permitir los trabajos periciales de la Policía Judicial.

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