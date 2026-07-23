    • 23 de julio de 2026 - 17:37

    Un hombre se subió a un micro en Cipolletti para viajar a Córdoba y desapareció: lo buscan intensamente

    Se trata de Luis Daniel Gregorio, de 38 años. Su familia advirtió que necesita atención médica y pidió colaboración para encontrarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de Río Negro activó un operativo para encontrar a Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años que el martes partió desde Cipolletti con destino a Córdoba y desde entonces se le perdió el rastro.

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    Según informaron sus allegados, Gregori salió de su propiedad por la tarde, alrededor de las 16:30, con la intención de viajar en micro hacia la capital cordobesa. En las últimas horas, se confirmó que se subió al colectivo, pero desde la tarde del miércoles nadie pudo volver a contactarlo.

    La familia informó que la preocupación radica, además, en que el hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica.

    Ante la denuncia, la Policía de Río Negro llevó adelante el protocolo de búsqueda y difundió sus características físicas para facilitar su identificación.

    Según la descripción, Luis mide 1,90 de estatura, es de tez blanca, tiene ojos marrones, pelo castaño y barba. Además, usa anteojos y no tiene tatuajes ni piercings.

    Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, un pantalón de jean y zapatillas azules.

    Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911, se acerque a la comisaría más cercana o se contacte con el Destacamento N°114 del barrio Manzanar, en Cipolletti.

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