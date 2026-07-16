Encontraron al hombre de 32 años que era buscado desde el 11 de julio en San Juan

Desde el programa San Juan Te Busca confirmaron que Darío Alejandro Páez fue encontrado este miércoles.

Después de varios días de intensa búsqueda, el programa provincial San Juan Te Busca informó que fue encontrado Darío Alejandro Páez, de 32 años, quien era buscado desde el pasado 11 de julio en la provincia.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial emitido por el sistema de búsqueda de personas extraviadas, integrado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Con el hallazgo, las autoridades dieron por concluido el pedido de paradero.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado Páez. Desde el programa únicamente informaron que el hombre fue hallado este 16 de julio, llevando tranquilidad a sus familiares y allegados.