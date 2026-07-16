    • 16 de julio de 2026 - 09:05

    Encontraron al hombre de 32 años que era buscado desde el 11 de julio en San Juan

    Desde el programa San Juan Te Busca confirmaron que Darío Alejandro Páez fue encontrado este miércoles.

    Programa San Juan Te Busca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La confirmación llegó a través de un comunicado oficial emitido por el sistema de búsqueda de personas extraviadas, integrado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Con el hallazgo, las autoridades dieron por concluido el pedido de paradero.

    Por el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrado Páez. Desde el programa únicamente informaron que el hombre fue hallado este 16 de julio, llevando tranquilidad a sus familiares y allegados.

    La desaparición del hombre había sido denunciada luego de que se perdiera contacto con él el 11 de julio. A partir de entonces, su fotografía y datos personales fueron difundidos por distintos medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de colaborar en su localización. Con la aparición de Darío Alejandro Páez, las autoridades solicitaron dejar sin efecto la difusión del pedido de búsqueda.

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