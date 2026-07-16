El complejo escenario de los gastronómicos en San Juan: "veranito" por el Día del Amigo, pero con 40% menos de personal y una Peatonal poco atractiva

El próximo Día del Amigo genera expectativas en el sector gastronómico de San Juan. Restaurantes, bares y confiterías se preparan para recibir una importante cantidad de clientes durante el fin de semana y el lunes 20 de julio, una de las fechas más fuertes del calendario comercial. Sin embargo, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan advirtieron que ese movimiento no alcanza para revertir la delicada situación económica que atraviesan los comercios.

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La referente gastronómica de la entidad, Analía Tello , explicó que el festejo se extenderá durante varios días debido a que este año la celebración cae lunes y coincide con el cierre del receso invernal.

" Toda esta semana es una semana y media de festejo del Día del Amigo y para el lunes sabemos que la concurrencia será excesiva, masiva ", afirmó en Radio Colón. En ese sentido, indicó que la mayoría de los locales ya se está preparando para atender una alta demanda, aunque sin grandes promociones porque, según sostuvo, "las cartas están en buen precio" y la estrategia pasa por ofrecer propuestas para compartir entre grupos.

El sector también registró un importante movimiento durante la primera semana de vacaciones de invierno, impulsado por la llegada de turistas atraídos por distintos eventos deportivos y culturales. Sin embargo, la segunda mitad del receso mostró una desaceleración.

A eso se sumó el impacto del Mundial de Fútbol, que generó expectativas entre los comerciantes, aunque el resultado estuvo lejos del registrado en otros grandes eventos deportivos.

"El hecho de que la población tenga un poco poder adquisitivo hace que todo esté más tranquilo, más calmo", sostuvo Tello, quien remarcó que el contexto económico limita el consumo incluso en fechas tradicionalmente favorables para la gastronomía.

Reducción de personal y fuertes deudas

Más allá del repunte esperado para estos días, desde la entidad insisten en que la crisis continúa siendo profunda. "La mayoría de los locales han reducido entre un 30 y un 40% la mano de obra porque la caída ha sido muy abrupta", aseguró la dirigente empresaria.

En ese sentido, explicó que el incremento de clientes durante estas semanas apenas permite aliviar parcialmente la situación financiera de los establecimientos.

"Que tengamos ahora este veranito no significa que hayamos salido de la crisis. Es un veranito que nos ayuda a medio ponernos al día", afirmó.

Además, reveló que las deudas acumuladas con organismos impositivos y el pago de servicios representan uno de los principales problemas del sector. "Las deudas que tiene el sector con la parte impositiva y con los servicios son muy grandes", advirtió.

El aumento de los alquileres empuja a los locales fuera del centro

Otro de los factores que preocupa a los empresarios gastronómicos es el fuerte incremento de los alquileres comerciales en las zonas céntricas.

Según explicó Tello, los elevados costos y la menor circulación de personas por la peatonal están modificando el mapa gastronómico de la ciudad. "El tema de los alquileres subió muchísimo. La peatonal no tiene la atracción que tenía hace un tiempo atrás y eso hace que todo el sector gastronómico se vaya para las periferias", señaló.

La dirigente consideró necesario que existan políticas para revitalizar el microcentro y evitar el cierre de negocios históricos. "Esperamos que se estudien medidas para mover y activar la peatonal, para que los negocios que estamos allí podamos sobrevivir y no tengamos que cerrar lamentablemente", expresó.

Gestiones para aliviar la carga fiscal

Frente al complejo escenario, la Asociación mantiene reuniones tanto con el Gobierno provincial como con municipios para plantear la realidad del sector y buscar herramientas que permitan sostener la actividad.

Tello explicó que, a nivel nacional, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) presentó propuestas para obtener facilidades de pago y reducir la carga de intereses sobre las deudas impositivas.

"Estamos permanentemente en charlas con el Gobierno y con los municipios, mostrándoles con números y estadísticas todo lo que está pasando en el sector", indicó.

No obstante, reconoció que las soluciones de fondo dependen del contexto económico nacional y que la recuperación será lenta.

"Creo que el despertar de la minería va a llegar, pero hay que mantenerse hasta entonces. Hay que sostener los negocios y los puestos de trabajo. Es una tarea bastante dura la que nos espera durante el próximo año y medio", concluyó.