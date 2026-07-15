Arranca la entrega de los vouchers educativos en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma de entrega de las tarjetas. Está destinado a beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que inscribieron a chicos de 6 a 17 años para actividades extraescolares.

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Vouchers Educativos de ANSES: confirmaron la fecha de pago de julio y cómo se acredita el dinero

Comienza la entrega de los vouchers para los Centros de Familia en San Juan. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, en conjunto con la Municipalidad de la Capital, confirmaron los días, horarios y lugares asignados para que los beneficiarios retiren las tarjetas que acreditan el pago de las actividades extraescolares de niños y adolescentes.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a las familias que reciben la prestación Alimentar y que completaron la inscripción de sus hijos (de entre 6 y 17 años) durante la primera etapa del programa, entre fines de abril y el pasado 8 de mayo.

La distribución de las tarjetas de pago se realizará en dos puntos diferentes de la Ciudad de San Juan, de acuerdo al siguiente esquema de fechas:

1. Oficinas de la Dirección de Comunidades de Capital

Dirección: Calle Mitre 648 (Este), entre Caseros y Güemes.

Días de entrega: Jueves 16, viernes 17, lunes 20 y martes 21 de julio.

Horario: De 9:00 a 13:00 horas (a excepción del martes 21 de julio, jornada en la que el horario de atención se extenderá de forma extraordinaria hasta las 16:00).

2. CIC del Barrio Manantial

Dirección: Calle Agustín Gómez y Catamarca.

Día de entrega: Miércoles 22 de julio.

Horario: De 9:00 a 13:00 horas.

Requisitos obligatorios: ¿Qué hay que llevar para retirar la tarjeta?

Para poder retirar la credencial plástica donde se acreditarán los fondos de los vouchers, las autoridades informaron que es completamente indispensable presentar la siguiente documentación física:

DNI original de los niños, niñas o adolescentes inscriptos que participarán de las actividades.

DNI original de los padres, tutores o adultos responsables a cargo del trámite.

Cabe recordar que el programa es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación articulada a nivel local a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social de San Juan. El propósito es que los chicos puedan asistir gratis a clubes, institutos o centros privados para realizar deportes, aprender idiomas, computación, recibir apoyo escolar o participar en talleres artísticos y culturales.

Dato clave para los padres: Mientras los chicos asisten a sus actividades, los adultos responsables tienen la opción de sumarse a los denominados "Centros Faro", espacios diseñados para realizar talleres gratuitos sobre crianza, acompañamiento y bienestar familiar.