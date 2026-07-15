Arranca la entrega de los vouchers educativos en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma de entrega de las tarjetas. Está destinado a beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que inscribieron a chicos de 6 a 17 años para actividades extraescolares.
Los vouchers educativos están dirigido exclusivamente a las familias que reciben la Tarjeta Alimentar.
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma de entrega de las tarjetas. Está destinado a beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que inscribieron a chicos de 6 a 17 años para actividades extraescolares.
Comienza la entrega de los vouchers para los Centros de Familia en San Juan. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, en conjunto con la Municipalidad de la Capital, confirmaron los días, horarios y lugares asignados para que los beneficiarios retiren las tarjetas que acreditan el pago de las actividades extraescolares de niños y adolescentes.
Este beneficio está dirigido exclusivamente a las familias que reciben la prestación Alimentar y que completaron la inscripción de sus hijos (de entre 6 y 17 años) durante la primera etapa del programa, entre fines de abril y el pasado 8 de mayo.
La distribución de las tarjetas de pago se realizará en dos puntos diferentes de la Ciudad de San Juan, de acuerdo al siguiente esquema de fechas:
1. Oficinas de la Dirección de Comunidades de Capital
Dirección: Calle Mitre 648 (Este), entre Caseros y Güemes.
Días de entrega: Jueves 16, viernes 17, lunes 20 y martes 21 de julio.
Horario: De 9:00 a 13:00 horas (a excepción del martes 21 de julio, jornada en la que el horario de atención se extenderá de forma extraordinaria hasta las 16:00).
2. CIC del Barrio Manantial
Dirección: Calle Agustín Gómez y Catamarca.
Día de entrega: Miércoles 22 de julio.
Horario: De 9:00 a 13:00 horas.
Para poder retirar la credencial plástica donde se acreditarán los fondos de los vouchers, las autoridades informaron que es completamente indispensable presentar la siguiente documentación física:
DNI original de los niños, niñas o adolescentes inscriptos que participarán de las actividades.
DNI original de los padres, tutores o adultos responsables a cargo del trámite.
Cabe recordar que el programa es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación articulada a nivel local a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social de San Juan. El propósito es que los chicos puedan asistir gratis a clubes, institutos o centros privados para realizar deportes, aprender idiomas, computación, recibir apoyo escolar o participar en talleres artísticos y culturales.
Dato clave para los padres: Mientras los chicos asisten a sus actividades, los adultos responsables tienen la opción de sumarse a los denominados "Centros Faro", espacios diseñados para realizar talleres gratuitos sobre crianza, acompañamiento y bienestar familiar.