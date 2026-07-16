Garrafa Hogar: en dos meses se vendieron casi 10.000 unidades en todo San Juan y se estudia extender el programa

El pasado 18 de mayo se lanzó de manera oficial una nueva edición del Programa Garrafa Hogar , tras la decisión del Gobierno de San Juan de sostener la iniciativa luego del recorte de Nación, entendiendo que son muchas las familias que usan gas envasado para cocinar y calefaccionarse durante los meses más fríos del año y que el precio generalmente no suele ser amigable al bolsillo. A días de cumplir dos meses de la puesta en marcha, el balance de Defensa al Consumidor es más que positivo.

Así lo destacó la titular del organismo, Fabiana Carrizo, en contacto con DIARIO DE CUYO. “De acuerdo a los números que tenemos llevamos un promedio de 9.800 garrafas. El año pasado cerramos en 10.000 unidades, lo que implica que estaremos superando el número del 2025” , destacó la funcionaria provincial.

El análisis detrás de los números es claro: gracias al programa se logró llegar a sectores donde no hay servicio de gas natural, siendo la garrafa la única opción que tienen las familias sanjuaninas. Sobre esto, Carrizo resaltó la efectividad del cronograma, buscando llegar a más zonas en cada departamento. Como ejemplo mencionó que en Rawson el programa ya estuvo presente en nueve barrios y villas del departamento. “Cada vez lo podemos extender más y se involucran más las instituciones al pedirlo, como uniones vecinales y centros de jubilados, y eso se ve reflejado en los números” , precisó.

Si bien por el momento se sigue trabajando en el informe con el detalle de las unidades vendidas en cada departamento, Carrizo destacó que la mayor demanda se registró en los departamentos que se encuentran en la periferia del Gran San Juan, siendo los distritos alejados los más interesados en el programa. Esto se debe a que en aquellos sitios no hay servicio de gas natural.

“La de 10 kilos es la que más se consume, porque es la que se utiliza para calefaccionar también. La de 15 kilos es demandada más que nada por emprendimientos”, indicó la funcionaria.

Para evitar la comercialización ilegal y las “avivadas”, cada consumidor debe firmar una planilla a la hora de adquirir el gas envasado y solo se permite tres unidades por comprador. De esta manera se garantiza la transparencia del programa.

Parte del éxito del programa, además de los bajos costos que se manejan, es la incorporación de un canal de WhatsApp que le permite a los interesados recibir información sobre los distintos recorridos, el cronograma semanal completo e información importante sobre el programa. Pero eso no es todo, ya que, gracias a un convenio con YPF Gas, al escanear el código QR en los operativos los consumidores participan por el sorteo de televisores, electrodomésticos y garrafas.

Llegar a sitios nuevos y el análisis para extender el Programa Garrafa Hogar

Carrizo destacó que se continuará recorriendo toda la provincia, buscando llegar a nuevas localidades y barrios de distintos departamentos, para que sean más los sanjuaninos beneficiados. Cabe recordar que las opciones de 10 kilos se comercializan a $20.000; mientras que las alternativas de 15 kilos se venden a $30.000.

Todas las semanas se va renovando el cronograma, informando los departamentos, días y horarios en los que estará arribando el programa.

Con relación a la extensión del mismo, Carrizo destacó que el programa está apuntado a brindar contención durante el invierno. Si bien el año pasado se extendió hasta septiembre por decisión del gobernador Marcelo Orrego, este año aun no hay novedades al respecto. Debido al éxito del programa las esperanzas de la funcionaria están puestas en el que el programa corra con la misma suerte. Sin embargo, es algo que se informará de manera oportuna durante agosto.