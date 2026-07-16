San Juan se muestra al país: comenzó la Expo Rural 2026

Este jueves abrió oficialmente sus puertas la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el tradicional predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Como ya es una costumbre estratégica, San Juan dice presente con un imponente stand institucional diseñado para posicionar la oferta exportable de la provincia, captar inversiones y promocionar sus principales atractivos turísticos.

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La participación de la provincia en la denominada Expo Rural 2026 (que se extenderá hasta el próximo 26 de julio) es el resultado de un trabajo coordinado entre diferentes áreas del Gobierno provincial. El espacio está liderado por la Dirección de Comercio Exterior —bajo la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico—, y cuenta con el respaldo activo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y el Ministerio de Minería.

El stand sanjuanino funciona como una plataforma gratuita de negocios y promoción donde las firmas locales, previamente convocadas por el Ejecutivo, exponen y ofrecen degustaciones de sus productos de forma directa a un público masivo e internacional.

Para los sectores productivos regionales, esta feria representa una oportunidad única para ampliar redes comerciales y consolidar contactos con técnicos, distribuidores e inversores. Alimentos regionales, aceites de oliva de calidad premium, frutos secos y la destacada oferta vitivinícola de nuestros valles son algunas de las cartas de presentación con las que la provincia busca seducir a los miles de visitantes que recorrerán el predio de Palermo durante las vacaciones de invierno.

Más allá de la agroindustria y la ganadería, San Juan aprovecha esta histórica ventana nacional para exhibir su matriz económica diversificada:

Potencial minero: El Ministerio de Minería cuenta con un espacio destacado para visibilizar el avance de los proyectos de cobre y litio, posicionando a la provincia como un polo de inversiones seguras y sustentables a nivel global.

Destino turístico: En las vísperas del receso invernal, el Ministerio de Turismo despliega folletería, actividades interactivas y asesoramiento personalizado para tentar a los viajeros a descubrir los paisajes de la cordillera, la Ruta del Vino, el Parque Provincial Ischigualasto y la renovada oferta cultural y de aventura de San Juan.

La Expo Rural de Palermo se consolida año tras año como el evento agroindustrial más relevante del país. Con la presencia del presidente de la Nación programada para el acto central del domingo de cierre, San Juan busca pisar fuerte en la arena de los negocios nacionales y revalidar el gran nivel de sus productores y emprendedores locales.