    • 16 de julio de 2026 - 08:54

    Impactante vuelco de dos camiones en la Ruta 141: hay un conductor herido

    El impactante vuelco ocurrió cerca del límite con Chepes. Uno de los choferes debió ser trasladado de urgencia a un hospital de San Juan.

    Imágenes del vuelco en la ruta 141

    Imágenes del vuelco en la ruta 141

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 141, a metros del límite interprovincial entre San Juan y La Rioja (en cercanías a la localidad de Chepes). El siniestro, que involucró a dos camiones de gran porte que transportaban mercadería de carga pesada, terminó con uno de los rodados volcado y un chofer hospitalizado en San Juan.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada a la altura del kilómetro 6 previo al límite jurisdiccional riojano, en territorio netamente sanjuanino. Por este motivo, la Policía de San Juan quedó a cargo de las actuaciones legales con la colaboración de los efectivos apostados en el control de la localidad de Bermejo, Caucete.

    El cargamento: de Salta a Mendoza

    Ambos transportes de carga circulaban en la misma dirección, de norte a sur, tras haber partido desde la provincia de Salta con destino final a Mendoza.

    El primer camión, cargado con verduras, era guiado por un joven de apellido Montaña (30 años), oriundo de Salta. Por detrás transitaba un segundo camión que transportaba aceite, conducido por un hombre de nacionalidad boliviana, identificado como Armando (41 años).

    Por causas que las autoridades aún intentan establecer, el camión de aceite impactó de lleno contra la parte trasera del rodado de verduras, lo que provocó que este último perdiera el control y terminara volcando sobre un costado de la calzada.

    Traslado de urgencia a San Juan

    Como consecuencia del fortísimo impacto, el conductor de apellido Armando sufrió diversas heridas. Antes del arribo de los patrulleros al lugar, una ambulancia se hizo presente para asistir al chofer y disponer su traslado de urgencia hacia un centro de salud de la Ciudad de San Juan para que reciba atención médica de alta complejidad.

    En el lugar del siniestro trabajó personal policial sanjuanino para ordenar el tránsito sobre la Ruta 141, que se vio afectado parcialmente debido a la posición en la que quedaron los vehículos y los cargamentos.

    Fuente: Nueva Rioja

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