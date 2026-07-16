Impactante vuelco de dos camiones en la Ruta 141: hay un conductor herido

El impactante vuelco ocurrió cerca del límite con Chepes. Uno de los choferes debió ser trasladado de urgencia a un hospital de San Juan.

Un violento accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 141, a metros del límite interprovincial entre San Juan y La Rioja (en cercanías a la localidad de Chepes). El siniestro, que involucró a dos camiones de gran porte que transportaban mercadería de carga pesada, terminó con uno de los rodados volcado y un chofer hospitalizado en San Juan.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada a la altura del kilómetro 6 previo al límite jurisdiccional riojano, en territorio netamente sanjuanino. Por este motivo, la Policía de San Juan quedó a cargo de las actuaciones legales con la colaboración de los efectivos apostados en el control de la localidad de Bermejo, Caucete.

El cargamento: de Salta a Mendoza Ambos transportes de carga circulaban en la misma dirección, de norte a sur, tras haber partido desde la provincia de Salta con destino final a Mendoza.

El primer camión, cargado con verduras, era guiado por un joven de apellido Montaña (30 años), oriundo de Salta. Por detrás transitaba un segundo camión que transportaba aceite, conducido por un hombre de nacionalidad boliviana, identificado como Armando (41 años).

Por causas que las autoridades aún intentan establecer, el camión de aceite impactó de lleno contra la parte trasera del rodado de verduras, lo que provocó que este último perdiera el control y terminara volcando sobre un costado de la calzada.