San Juan: buscan a Darío Páez, desaparecido desde el 11 de julio

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas “San Juan Te Busca” activó un operativo para localizar a Darío Alejandro Páez, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de julio.
Tiene 32 años y fue visto por última vez hace cuatro días. Las autoridades difundieron sus características y pidieron aportar cualquier dato al 911.
El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas “San Juan Te Busca” activó un operativo para localizar a Darío Alejandro Páez, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de julio.
Según la información oficial, el hombre es de tez trigueña, contextura mediana y mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene ojos negros, rostro redondo, boca y labios medianos, además de cabello castaño oscuro.
Al momento de ser visto por última vez, Páez llevaba:
El pedido de colaboración fue difundido por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan, el Gobierno provincial y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de forma inmediata y anónima al 911.