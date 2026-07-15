San Juan: buscan a Darío Páez, desaparecido desde el 11 de julio

Tiene 32 años y fue visto por última vez hace cuatro días. Las autoridades difundieron sus características y pidieron aportar cualquier dato al 911.

Darío Alejandro Páez tiene 32 años y es buscado desde el pasado 11 de julio.

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas “San Juan Te Busca” activó un operativo para localizar a Darío Alejandro Páez, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de julio.

Según la información oficial, el hombre es de tez trigueña, contextura mediana y mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene ojos negros, rostro redondo, boca y labios medianos, además de cabello castaño oscuro.

Cómo estaba vestido Al momento de ser visto por última vez, Páez llevaba:

Un buzo celeste con líneas blancas en las mangas.

Una gorra gris con el logo “NY”.

Un pantalón negro con líneas blancas.

Zapatillas negras. El pedido de colaboración fue difundido por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan, el Gobierno provincial y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.