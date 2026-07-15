    • 15 de julio de 2026 - 15:19

    San Juan: buscan a Darío Páez, desaparecido desde el 11 de julio

    Tiene 32 años y fue visto por última vez hace cuatro días. Las autoridades difundieron sus características y pidieron aportar cualquier dato al 911.

    Darío Alejandro Páez tiene 32 años y es buscado desde el pasado 11 de julio.

    Darío Alejandro Páez tiene 32 años y es buscado desde el pasado 11 de julio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas “San Juan Te Busca” activó un operativo para localizar a Darío Alejandro Páez, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de julio.

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    Según la información oficial, el hombre es de tez trigueña, contextura mediana y mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene ojos negros, rostro redondo, boca y labios medianos, además de cabello castaño oscuro.

    Cómo estaba vestido

    Al momento de ser visto por última vez, Páez llevaba:

    • Un buzo celeste con líneas blancas en las mangas.
    • Una gorra gris con el logo “NY”.
    • Un pantalón negro con líneas blancas.
    • Zapatillas negras.

    El pedido de colaboración fue difundido por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan, el Gobierno provincial y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

    Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de forma inmediata y anónima al 911.

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