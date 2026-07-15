Hallan muerto a un hombre dentro de una camioneta estacionada

Un impactante hallazgo conmocionó durante la mañana de este miércoles a vecinos del centro de San Martín de los Andes, en Neuquén , cuando un hombre de más de 70 años fue encontrado sin vida en el interior de una camioneta utilitaria estacionada sobre calle Rohde al 650, frente a un conocido supermercado.

Los estados de WhatsApp de un policía minutos antes de ser hallado muerto

Según las primeras informaciones, un vecino advirtió un fuerte olor que provenía del vehículo y dio aviso a la Policía.

Además, señaló que la camioneta llevaba al menos dos días estacionada en el mismo lugar sin registrar movimientos.

Al arribar al lugar, efectivos policiales confirmaron el fallecimiento del hombre, cuya identidad aún no fue informada oficialmente.

De acuerdo con los primeros datos, sería de un hombre de avanzada edad y, de manera preliminar, trascendió que podría ser oriundo de Esquel, aunque esa información todavía no fue confirmada por las autoridades.

En el lugar trabajó personal de la Policía, Criminalística y otras áreas para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.

Si bien una de las hipótesis iniciales apunta a una muerte por causas naturales, posiblemente a raíz de un ataque cardíaco, esa circunstancia será establecida por la investigación.

Junto al hombre se encontraba un perro, que permanecía dentro del vehículo. Tras la intervención policial, el animal quedó bajo resguardo de la Municipalidad.

El operativo continuaba este mediodía mientras los peritos realizaban las tareas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades aguardaban además la identificación formal de la víctima y la notificación a sus familiares.