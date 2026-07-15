Activó el botón antipánico y la encontraron muerta en su departamento

Una profunda consternación sacude a los vecinos del barrio Nueva Córdoba tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 38 años en el interior de su departamento. La víctima, que contaba con medidas de protección vigentes por violencia de género, había activado su botón antipánico momentos antes del triste desenlace.

La investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de Distrito 1, Turno 2, encabezada por el fiscal Guillermo González, quien trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento en este sector de la capital cordobesa.

El hecho y la respuesta policial La reconstrucción de los hechos indica que la víctima, al verse en peligro, logró activar el dispositivo de seguridad con el que contaba. Este alerta geolocalizado movilizó inmediatamente a los efectivos policiales hacia el domicilio.

Al arribar al lugar y constatar la gravedad de la situación, los uniformados solicitaron de urgencia la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107. Sin embargo, a pesar de los intentos de reanimación, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Antecedentes y situación judicial La víctima poseía el botón antipánico debido a una denuncia previa por violencia de género radicada contra su expareja. Según fuentes judiciales, el hombre se encuentra actualmente detenido.