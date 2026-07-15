    • 15 de julio de 2026 - 16:53

    Buscan al joven que baleó a Tiago Estrella en Chimbas: la principal hipótesis es un ajuste de cuentas

    La investigación dio un giro en las últimas horas. Los fiscales identificaron al presunto autor de los disparos y lo buscan intensamente. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas y descarta, por ahora, que el ataque se haya producido durante un intento de robo.

    El joven que efectuó los disparos vive a cuatro casas de la vícitma.&nbsp;

    El joven que efectuó los disparos vive a cuatro casas de la vícitma. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el ataque a balazos que dejó gravemente herido a Tiago Estrella en el barrio Los Toneles, en Chimbas, dio un giro en las últimas horas. Las autoridades ya identificaron al presunto autor de los disparos y lo buscan intensamente, mientras la principal hipótesis apunta a que se trató de un ajuste de cuentas y no de un hecho ocurrido durante un robo, como trascendió en un primer momento.

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    Según pudo saber DIARIO DE CUYO, el sospechoso es un joven identificado por sus iniciales L.V., quien permanece prófugo.

    En un primer momento, la causa ingresó a la UFI Genérica, bajo la intervención del fiscal Adrián Riveros. Sin embargo, debido a la gravedad del caso y al delicado estado de salud de la víctima, el expediente fue derivado a la UFI Delitos Especiales, donde la investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y del fiscal coordinador Roberto Ginsberg.

    La principal hipótesis que cobra fuerza

    Con el avance de las primeras medidas investigativas y los testimonios recolectados en el lugar, la teoría de un intento de robo perdió fuerza.

    De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la principal hipótesis es que el ataque fue un ajuste de cuentas. Testigos señalaron que el presunto agresor estaba cansado de sufrir robos por parte de Estrella, ya que ambos viven a apenas cuatro casas de distancia en el barrio Los Toneles.

    No obstante, otros vecinos aportaron una versión diferente. Según esos testimonios, el enfrentamiento estaría relacionado con una disputa territorial vinculada al narcomenudeo, una línea que también es analizada por los investigadores.

    El sospechoso escapó tras los disparos

    Siempre de acuerdo con las versiones reunidas por los investigadores, L.V. habría escapado del lugar inmediatamente después de efectuar los disparos, con la ayuda de otras personas que facilitaron su huida.

    Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, Tiago Estrella permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson, donde lucha por su vida tras recibir impactos de bala. La causa continúa bajo investigación y los fiscales trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y cuál fue el móvil del violento episodio.

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