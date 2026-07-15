De cometer un robo a recibir un disparo en la cabeza en Chimbas: quién es Tiago Estrella

El joven de 18 años que permanece internado en grave estado en el Hospital Guillermo Rawson tras ser baleado en el barrio Los Toneles, en Chimbas, ya tenía antecedentes judiciales recientes . Se trata de Tiago Estrella , quien en mayo de este año fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo agravado por escalamiento en concurso real con violación de domicilio.

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El violento episodio ocurrió este martes y es investigado por la Justicia . Según las primeras versiones, Estrella habría intentado sustraer una bolsa de cemento de una vivienda del barrio, momento en el que fue sorprendido por el propietario del inmueble . En circunstancias que son materia de investigación, el dueño de la casa presuntamente efectuó los disparos que impactaron en el joven .

Como consecuencia de las heridas, Estrella recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado .

El joven había sido detenido el 29 de abril luego de participar de un robo en una vivienda del mismo barrio Los Toneles .

De acuerdo con la investigación, junto a otros delincuentes ingresó al domicilio tras trepar y dañar un cerco electrificado, desde donde sustrajeron diversos elementos, entre ellos electrodomésticos y prendas de vestir.

Durante la fuga, Estrella intentó esconderse en otra vivienda del barrio, pero fue localizado y detenido por efectivos policiales, quienes además lograron recuperar parte de los objetos robados.

La causa fue calificada como robo agravado por escalamiento en concurso real con violación de domicilio.

Tres años de prisión condicional

En una audiencia realizada durante mayo, la Justicia resolvió condenar a Tiago Estrella a tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no fue alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, aunque quedó obligado a cumplir una serie de reglas de conducta establecidas por el tribunal.

A poco más de dos meses de aquella sentencia, el joven volvió a quedar involucrado en un grave hecho ocurrido en el mismo barrio, aunque esta vez como víctima. Mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si existió legítima defensa o un exceso por parte del propietario de la vivienda, Estrella permanece internado en estado crítico y pelea por su vida.