Encontraron a un remisero herido de bala al lado de su auto: ¿robo o ajuste de cuentas?

El violento episodio ocurrió en horas de la noche del jueves en el límite entre Concepción y Chimbas.

Un misterioso y violento hecho quedó bajo investigación y sacudió la zona norte del Gran San Juan. Un trabajador del volante, de aproximadamente 30 años de edad, debió ser ingresado de urgencia al quirófano tras haber recibido un disparo de arma de fuego en las inmediaciones del límite entre los departamentos Capital (Concepción) y Chimbas.

Según confirmó a Radio Sarmiento el titular de la Comisaría 2°, comisario Pablo Escobar, el hallazgo se produjo alrededor de las 21:00 horas de ayer sobre calle Benavides, entre Catamarca y la rotonda de calle Salta. Un transeúnte que pasaba por el lugar observó al hombre herido recostado sobre el pavimento, gritando en pedido de auxilio, a pocos metros de su automóvil, el cual se encontraba estacionado en la banquina norte apuntando hacia el oeste.

Ante la desesperante situación, personas del entorno de la víctima acudieron al lugar y lo trasladaron en primera instancia al Hospital Báez Laspiúr. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los profesionales médicos decidieron derivarlo de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Allí se constató que presentaba un único impacto de bala en la zona inguinal izquierda (debajo del abdomen) sin orificio de salida.

Hasta el momento, la Policía de San Juan mantiene abiertas todas las líneas investigativas. "No se puede descartar ninguna hipótesis, están abiertas todas las posibilidades", señaló Escobar, evitando encasillar el hecho como un intento de robo o un presunto ajuste de cuentas. Dado el delicado estado de salud del damnificado, los pesquisas de la Brigada de Investigaciones aún no han podido tomarle declaración legal.