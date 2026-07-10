    • 10 de julio de 2026 - 07:58

    Encontraron sano y salvo al hombre de 34 años que era intensamente buscado en San Juan

    Mauro Alejandro Algañaraz había desaparecido tras salir de trabajar el pasado 6 de julio.

    Mauro Alejandro Algañaraz.

    Mauro Alejandro Algañaraz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La desaparición había generado preocupación entre familiares y allegados, además de motivar la activación del protocolo de búsqueda provincial. En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad se había solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permitiera dar con su ubicación.

    Finalmente, este viernes se confirmó que Algañaraz fue encontrado con vida y en buen estado de salud, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda que se había difundido en toda la provincia.

    Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado ni los motivos de su ausencia. Con la confirmación de su aparición, la familia y las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda.

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