Encontraron sano y salvo al hombre de 34 años que era intensamente buscado en San Juan

Terminó con alivio la búsqueda de Mauro Alejandro Algañaraz, el hombre de 34 años cuyo paradero era desconocido desde el pasado 6 de julio, cuando salió de trabajar y no regresó a su vivienda. Tras varias horas de intensa búsqueda y la difusión del caso a través del programa San Juan Te Busca, las autoridades confirmaron que fue hallado sano y salvo.

La desaparición había generado preocupación entre familiares y allegados, además de motivar la activación del protocolo de búsqueda provincial. En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad se había solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permitiera dar con su ubicación.

Finalmente, este viernes se confirmó que Algañaraz fue encontrado con vida y en buen estado de salud, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda que se había difundido en toda la provincia.