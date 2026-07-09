Avanza el mapa del cobre y oro en San Juan: la minera que opera Piuquenes Norte dio a conocer auspiciosos resultados de su exploración

La exploradora Andina Copper detectó un fuerte potencial en el objetivo Piuquenes Norte tras interceptar casi 470 metros continuos con mineralización de valor comercial. El hallazgo amplía de forma notable las expectativas en una de las franjas metalíferas más ricas de la cordillera.

La compañía minera oficializó la existencia de un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro en el sector denominado Piuquenes Norte, una porción del yacimiento que hasta el momento se mantenía inédita para las perforaciones diamantinas.

La ratificación técnica de este depósito llegó a través del pozo exploratorio PIU13. Las tareas de perforación arrojaron resultados sobresalientes al atravesar una extensión de 468 metros continuos con leyes promedio de 0,50% de cobre, 0,30 gramos por tonelada de oro y 3,04 gramos por tonelada de plata, todo esto localizado a partir de los 700 metros de profundidad. El optimismo de los geólogos aumentó al identificar dentro de ese bloque un tramo aún más rico, de 164 metros de longitud, donde las concentraciones escalaron al 0,70% de cobre y 0,44 gramos por tonelada de oro.

Desde el punto de vista técnico, la firma detalló que los recursos se asocian a un sistema de pórfidos de múltiples fases. En este tipo de estructuras, el cobre se presenta mediante calcopirita y bornita, que son minerales característicos de las grandes minas de clase mundial. En este esquema geológico, el oro interviene como un coproducto de gran peso económico, acompañado de manera complementaria por la plata.

El alcance del descubrimiento excede las primeras perforaciones, ya que los trabajos realizados sirvieron para delimitar la fisonomía del yacimiento. Aunque el pozo PIU12, ubicado a unos 600 metros hacia el este-noreste de la perforación principal, arrojó valores más acotados debido a que habría tocado el borde exterior del sistema, aportó el dato clave de que la mineralización se extiende de forma lateral. De esta manera, los estudios magnetotelúricos previos que dibujaban una anomalía geofísica de 800 por 700 metros ganan sustento real, confirmando que el depósito continúa abierto hacia el norte y hacia el fondo de la tierra.

Con este avance, el distrito Piuquenes eleva su configuración a tres sistemas de pórfidos definidos: Norte, Central y Este. Esta estructura se ubica en el corazón del cinturón miocénico de pórfidos de San Juan, inmediatamente al norte del proyecto Altar, propiedad de Aldebaran Resources. Se trata de una de las zonas con mayor densidad de mega-proyectos de cobre en la cordillera de los Andes, compartiendo espacio geográfico con iniciativas de la talla de El Pachón, Los Azules y la operación chilena Los Pelambres.

Tras procesar la información obtenida, el plan inmediato de Andina Copper contempla la actualización del modelo geológico tridimensional del yacimiento. Esta herramienta será crucial para diagramar la próxima campaña de perforaciones en alta cordillera, la cual estará orientada a medir los límites del mineral hacia el norte y noreste, sectores donde las anomalías geofísicas permanecen aún sin explorar.