El dólar blue cerró a $1.550 en San Juan y el oficial retrocedió tras tres semanas de subas

El mercado cambiario cerró la rueda de este miércoles con una leve baja del dólar oficial, que cortó una racha de tres semanas consecutivas de incrementos. A pesar de esa corrección, la cotización continúa cerca de sus máximos nominales y las expectativas del mercado apuntan a una evolución más dinámica del tipo de cambio durante el segundo semestre del año.

El dólar oficial volvió a subir, mientras que el dólar blue en San Juan se mantuvo

El dólar blue ya acumuló diez ruedas consecutivas por encima de los $1.500

En el segmento mayorista, que sirve como referencia para el resto del mercado, el dólar cerró en $1.488 para la venta, con una caída de $4,50 respecto de la jornada anterior, equivalente al 0,3%. En el acumulado de la semana, el retroceso fue de apenas $0,50.

Por su part e, el dólar blue finalizó la jornada a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, de acuerdo con los operadores de la city porteña. En San Juan en tanto, el dólar blue cerró en $1.450 para la compra y $1.550 para la venta.

El valor del dólar mayorista quedó un 22,1% por debajo del techo de la banda de flotación, que este miércoles se ubicó en $1.816,64. Se trata de la mayor distancia registrada en las últimas 11 ruedas.

Durante la jornada, el volumen operado en el mercado de contado superó los 585,4 millones de dólares, reflejando un nivel de actividad sostenido.

Qué espera el mercado para el dólar

Aunque el dólar oficial mostró una baja en esta rueda, analistas consideran que el cambio de tendencia observado desde fines de junio sigue vigente. Tras varios meses de estabilidad cambiaria, las proyecciones del mercado comenzaron a ajustarse y anticipan un movimiento más activo del tipo de cambio durante la segunda mitad del año.

No obstante, las expectativas predominantes continúan descartando un salto brusco del dólar y apuntan a un proceso de correcciones graduales dentro del esquema cambiario vigente.

Valor del CCL hoy, miércoles 8 de julio

El dólar CCL cerró a $1.576,25 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 8 de julio

El dólar MEP cerró a $1.528,41 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.567,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.144, según Binance.