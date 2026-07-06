    • 6 de julio de 2026 - 17:33

    El dólar blue ya acumuló diez ruedas consecutivas por encima de los $1.500

    La cotización informal terminó la jornada a $1.515 para la venta, en una rueda en la que el tipo de cambio oficial retrocedió.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue ya acumuló diez ruedas consecutivas por encima de los $1.500, en un contexto en el que el mercado sigue atento a la evolución de la oferta de divisas de cara al segundo semestre. En paralelo, el tipo de cambio oficial retrocedió en el mercado mayorista, por lo que la brecha cambiaria se amplió hasta el 1,9%.

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    En San Juan, en tanto, el dólar cerró en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

    El informal inició la semana sin cambios respecto del viernes y cerró a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. La jornada también estuvo atravesada por los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el programa financiero 2026-2027, mientras la city monitorea si la menor liquidación estacional puede volver a presionar sobre las cotizaciones alternativas.

    A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 6 de julio

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.486,50 para la venta.

    Valor del CCL hoy, lunes 6 de julio

    El dólar CCL cerró a $1.570,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%.

    Valor del dólar MEP hoy, lunes 6 de julio

    El dólar MEP cerró a $1.524,04 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de julio

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

    Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de julio

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.555,68, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de julio

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.846, según Binance.

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