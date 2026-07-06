Los cuatro proyectos que modificarán el mapa del combustible en San Juan: quiénes invierten, dónde estarán y cuántos empleos estiman

Mientras el autodespacho comienza a abrirse paso en algunas estaciones de servicio del país, en San Juan el sindicato del sector observa un escenario distinto: nuevas inversiones, expansión comercial y la posibilidad de sostener e incluso aumentar el empleo a partir de un modelo de negocios que va mucho más allá de la venta de combustibles.

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Así lo planteó el secretario general del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio de San Juan, Víctor Menéndez, durante una entrevista en Radio Colón, donde confirmó que actualmente existen cuatro proyectos de estaciones de servicio de gran escala que avanzan en distintos puntos de la provincia y que, en conjunto, podrían incorporar alrededor de 50 trabajadores. "Hay cuatro proyectos, algunos más avanzados que otros, y la expectativa es que generen fuentes de trabajo", señaló el dirigente.

Según explicó, el emprendimiento con mayor grado de avance se encuentra sobre Ruta 40, pasando Calle 5, y correspondería a una estación de bandera Puma impulsada por la familia Ruiz. A ese desarrollo se suma una nueva estación de GNC sobre calle República del Líbano, en Rawson; la remodelación integral de una estación ubicada sobre avenida Urquiza, pasando Arenales, cuya bandera aún no está definida; y otro proyecto Punta Este, de Analía Salguero, donde construyen una obra de gran envergadura sobre avenida Libertador, pasando Circunvalación, donde funcionaba la tradicional parrillada La Nueva Estancia.

Menéndez explicó que el negocio de las estaciones de servicio atraviesa un proceso de transformación que busca compensar la menor rentabilidad de la venta de combustibles mediante la incorporación de nuevos servicios comerciales. "La estación de servicio que viene será mucho más grande. Tendrá tiendas importantes, pequeños supermercados y una amplia oferta de productos y servicios", sostuvo.

Según detalló, los nuevos emprendimientos apuntan a ofrecer desde alimentos frescos hasta artículos de electrónica y otros rubros comerciales, con el objetivo de atraer consumidores y diversificar los ingresos. Desde la mirada sindical, esa estrategia también representa una oportunidad para preservar el empleo frente al avance del autodespacho.

El desafío del autodespacho

Si bien el sistema de carga de combustible sin intervención de playeros ya comenzó a implementarse en cuatro o cinco estaciones de San Juan, Menéndez aseguró que, por el momento, no provocó pérdidas de puestos de trabajo. "Hoy no hemos perdido empleo por el autodespacho", afirmó.

El dirigente explicó que el sistema todavía es utilizado principalmente por usuarios jóvenes familiarizados con las billeteras virtuales y los medios de pago electrónicos, mientras que una parte importante de los clientes continúa optando por la atención tradicional.

No obstante, reconoció que el uso del autodespacho probablemente crecerá con el paso del tiempo. Frente a ese escenario, el sindicato apuesta a que los nuevos espacios comerciales permitan reubicar personal dentro de las mismas empresas.

"La expectativa es que cualquier puesto que eventualmente pueda perderse por el autodespacho sea absorbido por las nuevas áreas de servicios que incorporarán las estaciones", explicó.

Acuerdo salarial y actualización del convenio

Durante la entrevista, Menéndez también repasó la situación salarial del sector. Indicó que el gremio viene cerrando acuerdos mensuales dentro de los parámetros fijados por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El último entendimiento contempló un incremento del 2,5% para mayo acompañado por una suma fija y otro aumento del 2% para junio, también con una suma fija de 42.500 pesos.

Sin embargo, remarcó que la discusión más importante actualmente pasa por la reapertura del convenio colectivo de trabajo.

El sindicato ya inició las negociaciones junto con las cámaras empresarias de San Juan, Mendoza y San Luis para adecuar el convenio a los cambios introducidos por la reforma laboral.

Entre los principales ejes de la negociación aparecen la incorporación de nuevas categorías laborales, la actualización de distintos artículos y la adecuación del sistema de aportes sindicales a la normativa vigente.

"Estamos poniendo el convenio a tono con esta nueva modernización y con la reforma laboral que ya está reglamentada", sostuvo Menéndez.