IA: para cubrir la demanda estratégica, Exactas de la UNSJ lanzará una licenciatura

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ lanzará la Licenciatura en Sistemas Digitales Inteligentes y Ciencia de Datos, que se enfocará en formar a los profesionales para que puedan crear y trabajar con Inteligencia Artificial. La apuesta académica buscará cubrir las necesidades de las empresas mineras, tecnológicas e industriales que van a requerir estos profesionales.

Orrego en Hackeando San Juan ponderó el uso responsable de la IA: "Esto ya no es el futuro, es el presente"

Hackeando: galería de fotos con los asistentes al evento de Diario de Cuyo sobre IA que se realizó a sala llena

Jorge Castro, decano de la facultad, dijo que la idea estaba gestándose desde hace un año, pero que fue durante la feria minera que entendieron que los tiempos debían acelerarse, ya que la demanda en este sector no es futura, sino que ya existe y está creciendo. El pasado viernes las autoridades del Departamento de Informática presentaron ante el claustro el proyecto y esperan que entre agosto y septiembre se dé una discusión interna y aportes de los profesionales, para seguir el camino actual.

La nueva licenciatura tendrá una mirada integral, desde los algoritmos hasta la creación de modelos de IA en entornos reales. Los estudiantes deberán trabajar en varias instancias con la comunidad y hacer un proyecto final de aplicación real. A su vez, atentos a que hay una gran demanda de especialistas, recibirán tres títulos intermedios en segundo, tercer y cuarto año de cursado, antes de obtener la licenciatura. A su vez, durante el cursado implementarán herramientas de tecnología y cursado online, de manera que puedan permanecer en sus estudios, bajando la deserción.

En el diseño de la carrera, desde la facultad priorizaron que los estudiantes puedan aprender rápidamente las herramientas que son cada vez más demandadas, pero que también tengan una perspectiva ética. Para eso, buscarán que tengan formación sobre gobernanza de datos y que los algoritmos no tengan sesgos discriminatorios.

Para el lanzamiento de la carrera todavía restan varios pasos administrativos, pero Castro aseguró que “en el mejor de los casos podría ser para 2027”. Para poder cumplir con estos plazos ya están trabajando internamente, deben avanzar con aprobación a nivel rectorado y aspiran a tener una inversión en aulas, para poder recibir a alumnos, en especial en los primeros años.

Cómo será la licenciatura en IA

Castro explicó que la carrera responde a “una veta de oportunidad de tener una IA aplicada a las necesidades socioproductivas de la provincia”. Por eso optaron por crear un recorrido académico que logre que “el perfil del egresado se define por su capacidad técnica avanzada, rigor científico y un fuerte compromiso ético para gestionar soluciones tecnológicas escalables”.

Según detallaron, el estudiante aprenderá a construir soluciones completas y reales, en el ámbito de la IA, lo que implica que no solo tendrá conocimiento teórico, sino que tendrá capacidad de ordenar datos masivos, crear modelos de IA y hacer que la tecnología funcione.

Para llegar a este diseño, explicó el decano, trabajaron con los profesionales que están dentro de la facultad, basándose en el aumento de la demanda que hay en distintos sectores. “Estamos viendo en muchos ámbitos que crece la necesidad”, explicó. En el diagrama que generaron justifican la creación en que en Argentina habrá entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo sin cubrir en los próximos años.

En la reunión del claustro informático consideraron que es desde este equipo de la UNJS donde debe iniciar la formación ya que la IA tiene su raíz en informática, así como matemática. Entre los objetivos que tienen es que el grueso de los docentes que estén a cargo de la materia sean de la facultad, además de que analizan la contratación de profesores visitantes que “estén entre los más formados a nivel internacional y nacional”.

Castro aseguró que uno de los ejes principales de trabajo es que la facultad pueda generar una carrera con títulos intermedios con los “principales criterios de excelencia, no solo para que estén los profesionales, sino para que tengan un impacto en el desarrollo socioeconómico de San Juan”.

Títulos intermedios para evitar la deserción

El diseño de la carrera tiene en cuenta también la demanda alta de los profesionales vinculados a informática, economía del conocimiento e IA. Por eso, pensaron en un proyecto que tendrá títulos intermedios para que en caso de que los estudiantes sean llamados a trabajar antes “no se vayan con las manos vacías”.

Así, la licenciatura tendrá una duración de 5 años en la que los alumnos obtendrán el título de licenciado, que acredita a un profesional integral capaz de liderar proyectos tecnológicos de gran escala. Pero a su vez, en cada año de cursado a partir del segundo, los estudiantes podrán obtener un título distinto.

En segundo año conseguirán la certificación de técnico en infraestructura de datos, que según el proyecto oficial de la facultad es “ideal para quienes quieran empezar a trabajar organizando flujos de información. En tercero se recibirán de analistas en modelado y algoritmos, enfocado en descubrir patrones y conocimiento en los datos. Para cuarto año el título es de analista en implementación y operación, para quienes dominan el desarrollo avanzado de sistemas de aprendizaje.

Durante toda la cursada esperan contar con alternativas digitales, aunque según Castro, especialmente en el inicio, la presencialidad es necesaria cuando son comisiones numerosas. Para sostener el cursado, apuestan a “la flexibilidad en el dictado de contenidos y los docentes”.

Otro punto central es el “especial énfasis en que el avance tecnológico no olvide lo humano”. Según dejaron asentando en la presentación del proyecto, “los alumnos cursarán materias de Gobernanza Ética para aprender a proteger la privacidad de los datos bajo estándares internacionales y evitar que los algoritmos tengan sesgos que discriminen a las personas”.

Esto se refleja también en las etapas finales, ya que para obtener el título deberán “realizar prácticas socioeducativas, aplicando sus conocimientos iniciales en proyectos que beneficien directamente a la comunidad sanjuanina”.

Qué falta para que inicie la licenciatura en IA

Castro explicó que si bien hace tiempo vienen analizando esta carrera como un paso estratégico, están ahora dando los primeros pasos. “Se presentó en una reunión de claustro de informática y está pendiente de discusión”, dijo. Esto significa que distintos integrantes d ela facultad pueden hacer sus aportes hasta mediados o fines de agosto.

Luego de esto habrá una instancia formal dentro de Exactas, con toda la información correspondiente, iniciando un expediente. Cuando los órganos internos tengan una resolución positiva, será el Consejo Superior de la UNSJ el que defina.

Tras esto quedan procesos administrativos, como la autorización en Educación de la Nación, hoy parte del Ministerio de Capital Humano. Esperan que todos estos pasos estén listos durante lo que queda de 2026.

En simultáneo, deberán avanzar con algunas inversiones. Es que según explicó el decano, necesitarán al menos dos aulas para 100 alumnos y otra para 50 más que estén disponibles para el cursado. También requieren de infraestructura. Para esto adelantó que están avanzando con algunos organismos y dijo que puede haber una oportunidad para que el sector privado aporte, ya que esta carrera será estratégica para el desarrollo económico de San Juan, como un hub tecnológico nacional.