    • 26 de junio de 2026 - 19:19

    Hackeando: galería de fotos con los asistentes al evento de Diario de Cuyo sobre IA que se realizó a sala llena

    En el evento realizado por Diario de Cuyo, Hakeando San Juan,tuvo sala llena con gran cantidad de público presente. Te mostramos algunos de los representantes de empresas, empresarios, disertantes y funcionarios. Esto mostró como la tecnología tiene un puerto importante en el desarrollo de nuestra provincia.

    Cientos de sanjuaninos participaron de Hackeando San Juan, en el marco del ciclo Pilares que organizó DIARIO DE CUYO.

    Cientos de sanjuaninos participaron de Hackeando San Juan, en el marco del ciclo Pilares que organizó DIARIO DE CUYO.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por María Inés Montes
    Joaquín Jiménez – Área de Informática de la Legislatura de San juan. Carlos Huerta – Sistemas EMENube Fabricio Pérez – Ejecutivo de EMENube

    Joaquín Jiménez – Área de Informática de la Legislatura de San juan.

    Carlos Huerta – Sistemas EMENube

    Fabricio Pérez – Ejecutivo de EMENube

    Carlos Castro Collado – Empresa Rehabilitar San Juan Diego Mendizábal – Empresa Datyo Joaquín Bridge – Empresa Nutriterra

    Carlos Castro Collado – Empresa Rehabilitar San Juan

    Diego Mendizábal – Empresa Datyo

    Joaquín Bridge – Empresa Nutriterra

    Juan Pablo Olivera – Médico Oncólogo – Expositor Fabricio Rampulla – Rehabilitar San Juan

    Juan Pablo Olivera – Médico Oncólogo – Expositor

    Fabricio Rampulla – Rehabilitar San Juan

    Osvaldo Riveros – Representante de Casetic Aldana Tomassino – Tomassino Arquitectura Lucas Bartol – Tomassino Arquitectura Milagros Pinto – Jae Organización de Empresas

    Osvaldo Riveros – Representante de Casetic

    Aldana Tomassino – Tomassino Arquitectura

    Lucas Bartol – Tomassino Arquitectura

    Milagros Pinto – Jae Organización de Empresas

    Cesar Forciniti – Empresa ATA Esteban Kenny – Empresa ATA Eduardo Caputo – HG Perforaciones

    Cesar Forciniti – Empresa ATA

    Esteban Kenny – Empresa ATA

    Eduardo Caputo – HG Perforaciones

    Cristian Gonzales – Presidente de Casetic

    Cristian Gonzales – Presidente de Casetic

    Francisco Pontoriero – Empresa Achilles – Expositor Marcelo Andrada – Empresa Aserto

    Francisco Pontoriero – Empresa Achilles – Expositor

    Marcelo Andrada – Empresa Aserto

    Florencia Tornelo – Empresa Penta Relocation Services Emilia Malberti – Empresa Penta Relocation Services Julieta Bacha – Empresa Penta Relocation Services

    Florencia Tornelo – Empresa Penta Relocation Services

    Emilia Malberti – Empresa Penta Relocation Services

    Julieta Bacha – Empresa Penta Relocation Services

    Rodrigo Elizondo – Empresa Veladero Simón Jalil - Empresa Veladero Rodolfo Belli – Empresa Veladero

    Rodrigo Elizondo – Empresa Veladero

    Simón Jalil - Empresa Veladero

    Rodolfo Belli – Empresa Veladero

    Matías Lahoz – Software Makers Matías Junco – Software Makers Elias Chafino – Empresa Marcar

    Matías Lahoz – Software Makers

    Matías Junco – Software Makers

    Elias Chafino – Empresa Marcar

    Patricio Galván – Empresa Domotech Martín Miadosqui – Empresa Domotech Federico Martínez - Analista de datos

    Patricio Galván – Empresa Domotech

    Martín Miadosqui – Empresa Domotech

    Federico Martínez - Analista de datos

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