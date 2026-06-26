Hackeando: galería de fotos con los asistentes al evento de Diario de Cuyo sobre IA que se realizó a sala llena

Joaquín Jiménez – Área de Informática de la Legislatura de San juan.
Carlos Huerta – Sistemas EMENube
Fabricio Pérez – Ejecutivo de EMENube
Carlos Castro Collado – Empresa Rehabilitar San Juan
Diego Mendizábal – Empresa Datyo
Joaquín Bridge – Empresa Nutriterra
Juan Pablo Olivera – Médico Oncólogo – Expositor
Fabricio Rampulla – Rehabilitar San Juan
Osvaldo Riveros – Representante de Casetic
Aldana Tomassino – Tomassino Arquitectura
Lucas Bartol – Tomassino Arquitectura
Milagros Pinto – Jae Organización de Empresas
Cesar Forciniti – Empresa ATA
Esteban Kenny – Empresa ATA
Eduardo Caputo – HG Perforaciones
Cristian Gonzales – Presidente de Casetic
Francisco Pontoriero – Empresa Achilles – Expositor
Marcelo Andrada – Empresa Aserto
Florencia Tornelo – Empresa Penta Relocation Services
Emilia Malberti – Empresa Penta Relocation Services
Julieta Bacha – Empresa Penta Relocation Services
Rodrigo Elizondo – Empresa Veladero
Simón Jalil - Empresa Veladero
Rodolfo Belli – Empresa Veladero
Matías Lahoz – Software Makers
Matías Junco – Software Makers
Elias Chafino – Empresa Marcar
Patricio Galván – Empresa Domotech
Martín Miadosqui – Empresa Domotech
Federico Martínez - Analista de datos