San Juan lanzó nuevas líneas de crédito para productores agrícolas

El Gobierno de San Juan anunció la puesta en marcha de nuevas líneas de crédito destinadas al sector agrícola, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para productores que necesitan afrontar tareas de poda, adquirir insumos o invertir en maquinaria.

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La iniciativa, impulsada a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, estará disponible mediante Punto Pyme y contempla préstamos con tasas bonificadas, períodos de gracia y montos que alcanzan hasta los $150 millones, según el destino del crédito.

Una de las líneas está orientada a financiar las tareas de poda. El programa prevé un préstamo de hasta $750.000 por hectárea, con un tope de $30 millones por productor.

Además, incorpora meses de gracia para que los beneficiarios comiencen a devolver el dinero una vez que cuenten con mayor disponibilidad financiera, especialmente tras el cobro de la producción entregada.

A diferencia de otras herramientas vigentes, en este caso el desembolso se realiza directamente al productor, con el objetivo de agilizar las labores y evitar demoras en una etapa clave del ciclo agrícola.

Fondos para la compra de agroquímicos

Otra de las líneas está destinada al financiamiento de capital de trabajo para la compra de agroquímicos.

En este caso, los productores podrán acceder a préstamos de hasta $30 millones, de los cuales una parte podrá entregarse en efectivo, con un máximo de $10 millones y un límite equivalente a una nómina salarial o diez salarios mínimos, vitales y móviles, el que resulte mayor.

El plazo de devolución será de 18 meses, con tres meses de gracia para el capital, y una tasa equivalente al 60% de la Badlar anual, que actualmente representa un interés del 13,2% anual.

Hasta $150 millones para la compra de tractores

El Gobierno provincial también habilitó una línea destinada a la adquisición de tractores y otros bienes de capital.

El financiamiento podrá alcanzar hasta $150 millones, con un plazo de devolución de 48 meses, seis meses de gracia para el capital y una tasa equivalente al 60% de la Badlar, también del 13,2% anual.

Dónde realizar las consultas

Las líneas de crédito pueden gestionarse a través de Punto Pyme, el espacio que concentra las herramientas de financiamiento y desarrollo productivo de la provincia.

Las oficinas funcionan en la esquina de avenida Córdoba y Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 13, donde los interesados pueden recibir asesoramiento sobre los requisitos y las distintas alternativas de financiamiento disponibles.