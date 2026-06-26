    • 26 de junio de 2026 - 09:51

    Trabajo en la minería en San Juan: Veladero publicó sus vacantes laborales

    La empresa dio a conocer una nueva convocatoria para incorporar personal en distintas áreas. Las postulaciones ya se encuentran abiertas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes buscan una oportunidad laboral en el sector minero tienen una nueva posibilidad. Veladero anunció una nueva convocatoria para sumar profesionales y técnicos a su operación en San Juan, con cuatro puestos que ya se encuentran abiertos para recibir postulaciones.

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    La empresa difundió la búsqueda a través de sus canales oficiales con el mensaje: "¡Sumate a nuestro equipo! Construyamos juntos una minería para un futuro más brillante".

    Los puestos disponibles

    • Especialista en Capacitación y Entrenamiento.
    • Geólogo/a de Proyecto.
    • Especialista en Contratos.
    • Mecánico de Grúas Hidráulicas.

    Las personas interesadas pueden postularse de manera online a través de la plataforma LinkedIn, donde se encuentran publicadas las descripciones de cada puesto, los requisitos y las responsabilidades correspondientes.

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