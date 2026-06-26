Trabajo en la minería en San Juan: Veladero publicó sus vacantes laborales

La empresa dio a conocer una nueva convocatoria para incorporar personal en distintas áreas. Las postulaciones ya se encuentran abiertas.

Quienes buscan una oportunidad laboral en el sector minero tienen una nueva posibilidad. Veladero anunció una nueva convocatoria para sumar profesionales y técnicos a su operación en San Juan, con cuatro puestos que ya se encuentran abiertos para recibir postulaciones.

La empresa difundió la búsqueda a través de sus canales oficiales con el mensaje: "¡Sumate a nuestro equipo! Construyamos juntos una minería para un futuro más brillante".

Los puestos disponibles Especialista en Capacitación y Entrenamiento.

Geólogo/a de Proyecto.

Especialista en Contratos.

Mecánico de Grúas Hidráulicas. Las personas interesadas pueden postularse de manera online a través de la plataforma LinkedIn, donde se encuentran publicadas las descripciones de cada puesto, los requisitos y las responsabilidades correspondientes.

Vacantes laborales en Veladero Especialista en Capacitación y Entrenamiento Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4428753347

Geólogo/a de Proyecto Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4424788981