Trabajo en la minería en San Juan: Veladero publicó sus vacantes laborales

Quienes buscan una oportunidad laboral en el sector minero tienen una nueva posibilidad. Veladero anunció una nueva convocatoria para sumar profesionales y técnicos a su operación en San Juan, con cuatro puestos que ya se encuentran abiertos para recibir postulaciones.
La empresa difundió la búsqueda a través de sus canales oficiales con el mensaje: "¡Sumate a nuestro equipo! Construyamos juntos una minería para un futuro más brillante".
Los puestos disponibles
- Especialista en Capacitación y Entrenamiento.
- Geólogo/a de Proyecto.
- Especialista en Contratos.
- Mecánico de Grúas Hidráulicas.
Las personas interesadas pueden postularse de manera online a través de la plataforma LinkedIn, donde se encuentran publicadas las descripciones de cada puesto, los requisitos y las responsabilidades correspondientes.
Vacantes laborales en Veladero
- Especialista en Capacitación y Entrenamiento
Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4428753347
Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4424788981
- Especialista en Contratos
Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4430543927
- Mecánico de Grúas Hidráulicas
Postulá o referí aquí: https://www.linkedin.com/jobs/view/4431842782