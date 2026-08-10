Tras los daños ocasionados en la Pampa del Leoncito, el ingreso vehicular continuará cerrado durante un mes

El ingreso vehicular a la Pampa del Leoncito, en Barreal, Calingasta, continuará prohibido durante aproximadamente un mes . La decisión responde al delicado estado del suelo arcilloso luego de las últimas precipitaciones y a los daños provocados recientemente por vehículos que ingresaron a pesar de la restricción vigente.

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Daños en la Pampa del Leoncito: identificaron a la dueña de la camioneta y al médico mendocino que la conducía

La medida fue ratificada por el Gobierno de San Juan ante la necesidad de preservar uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la provincia. Desde la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, explicaron que el Barreal Blanco atraviesa un proceso de recuperación que requiere tiempo y condiciones climáticas estables.

El suelo de la Pampa del Leoncito presenta una característica particular: cuando está húmedo pierde consistencia y se vuelve extremadamente blando. En esas condiciones, el tránsito de vehículos puede generar daños que no se recuperan rápidamente.

El peso de los rodados deja huellas, surcos profundos y roturas en la superficie arcillosa, alteraciones que pueden permanecer durante años y afectar tanto el paisaje como las condiciones naturales del lugar.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el terreno necesita alrededor de 30 días de condiciones climáticas estables para completar su proceso de secado natural. Por eso, la fecha de reapertura no está fijada de manera definitiva y dependerá de cómo evolucione el tiempo durante las próximas semanas.

Reforzarán los controles en los accesos

La decisión de mantener cerrado el ingreso vehicular también está relacionada con los episodios recientes en los que vehículos ingresaron de manera indebida y provocaron daños sobre el terreno protegido.

Ante esta situación, las autoridades provinciales resolvieron reforzar la vigilancia preventiva en los accesos para evitar nuevos ingresos clandestinos y preservar la zona mientras continúa la recuperación.

Además, en los próximos días está previsto que comience a funcionar un nodo informativo en la entrada de la Pampa del Leoncito, donde turistas y residentes podrán recibir información sobre el estado del suelo y las razones por las que se mantiene la restricción.

La investigación por la camioneta 4x4

La medida cobra especial relevancia luego del hecho que generó preocupación y abrió una investigación para determinar responsabilidades por el ingreso de una camioneta 4x4 a un sector donde la circulación estaba restringida.

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación y la información del registro automotor, la propietaria registral del vehículo es María del Carmen Valerio Barroso. En tanto, según fuentes vinculadas al caso, quien conducía la camioneta al momento del incidente fue identificado como Agustín Añó, un médico oriundo de Mendoza.

El episodio dejó marcas visibles sobre el Barreal Blanco y volvió a poner el foco en la necesidad de respetar las restricciones de circulación durante los períodos en que el suelo se encuentra vulnerable.

Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que la preservación de la Pampa del Leoncito requiere del compromiso tanto de las autoridades como de quienes visitan el departamento. Por eso, pidieron respetar la cartelería, los puestos de control y las indicaciones oficiales hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente el tránsito vehicular.