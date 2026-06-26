Histórica obra vial en Angaco: comenzaron los trabajos para pavimentar la estratégica calle San Juan

El departamento Angaco comienza a dejar atrás una de sus demandas históricas en materia de infraestructura. Vialidad Provincial dio inicio formal a los trabajos previos para la pavimentación de la calle San Juan , una de las arterias más importantes y transitadas de la comuna, que actualmente se encuentra en estado de tierra.

La obra contempla la intervención de aproximadamente 1.700 metros en el tramo comprendido entre calles Divisoria y Aguilera . Este proyecto no sólo representa una mejora estética, sino una transformación estructural para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo sociosanitario de la zona.

Con este paso, el Gobierno de San Juan da cumplimiento al compromiso asumido públicamente por el gobernador Marcelo Orrego durante la reciente inauguración de la calle Divisoria, ratificando la decisión política de sostener la obra pública con recursos propios del tesoro provincial.

El impacto de la pavimentación de calle San Juan va mucho más allá de tirar asfalto; se trata de un corredor logístico y social indispensable para el departamento. En sus inmediaciones confluyen puntos neurálgicos de la vida comunitaria angaquera:

Actualmente, al ser una calle de tierra, el tránsito diario de vecinos, estudiantes, docentes y trabajadores se convierte en una verdadera odisea, una situación que se agrava drásticamente durante los días de lluvia, cuando el barro dificulta o directamente anula la circulación.

Los detalles técnicos y avance de la obra

Desde el Ministerio de Infraestructura explicaron que los equipos técnicos y la maquinaria pesada de Vialidad Provincial ya se encuentran desplegados en el terreno.

Estado actual de la obra: en esta primera fase, las tareas se concentran en la preparación de la subrasante. Este proceso es una etapa de ingeniería civil fundamental que consiste en perfilar y compactar el suelo de fundación del camino. El objetivo es garantizar una base firme, nivelada y uniforme, condición indispensable para asegurar la durabilidad y resistencia del pavimento que se colocará posteriormente.

El plan de conectividad integral no se detiene

La pavimentación de la calle San Juan es solo un eslabón de un plan vial mucho más ambicioso diseñado para el departamento. Según informaron las autoridades, una vez que concluyan las tareas en esta arteria, las máquinas se trasladarán de inmediato a la calle Aguilera (conocida popularmente en la zona como Eva Perón).

En la calle Aguilera se intervendrá el tramo comprendido entre calle Nacional y calle San Juan, replicando el mismo esquema de trabajo: movimiento y tratamiento de suelo, consolidación de la base y posterior pavimentación asfáltica.

Estas dos grandes intervenciones se complementan con la ya finalizada pavimentación de la calle Divisoria (en el sector que va desde calle Nacional hasta calle San Juan). De esta manera, la provincia avanza en la configuración de un circuito vial moderno y seguro que busca transformar de manera definitiva la calidad de vida de las familias angaqueras, demostrando que, aun en contextos económicos complejos, la infraestructura básica sigue siendo una prioridad.