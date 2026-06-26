Alumnos solidarios: la Escuela Industrial organiza una colecta para los chicos de las Lagunas de Guanacache

Estudiantes de sexto año de la especialidad Vial de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” (EIDFS), dependiente de la UNSJ , han puesto en marcha una campaña solidaria orientada a transformar las celebraciones del Día del Niño en una de las zonas más postergadas y geográficamente aisladas de la provincia: las Lagunas de Guanacache , en el departamento Sarmiento.

Bajo el lema de ‘Tender puentes allí donde el acceso es complejo’, la comunidad educativa de la Escuela Industrial se moviliza a contrarreloj para acopiar recursos esenciales y recreativos que serán trasladados el próximo 15 de agosto, fecha en que se concretará el festejo del Día del Niño en las Lagunas de Guanacache.

La campaña de recolección de donaciones permanecerá abierta formalmente hasta el lunes 12 de agosto, permitiendo a toda la sociedad sanjuanina sumarse a una cruzada que excede lo estrictamente material y roza lo profundamente humano.

El lazo entre la Escuela Industrial y el territorio lagunero no es una iniciativa improvisada. La institución visita ininterrumpidamente las Lagunas de Guanacache desde el año 2015 , tomando como punto de referencia y base logística el histórico puesto caprino de Francisco Díaz . A lo largo de casi una década, este proyecto de extensión informal ha crecido de manera exponencial, contagiando el espíritu solidario a otras dependencias y actores externos de la escuela.

La evolución del proyecto ha permitido complejizar la ayuda. Por segundo año consecutivo, se ha sumado activamente el Departamento de Química de la escuela, aportando no sólo donaciones, sino también talleres prácticos, dinámicas educativas y herramientas socioproductivas útiles para la vida cotidiana de las familias que habitan el desierto sarmientino.

El objetivo central de este año es coordinar el viaje de los alumnos junto a voluntarios para compartir una jornada de celebración integral con los cerca de 90 niños y niñas que residen en las inmediaciones del puesto.

La voz de los protagonistas de la colecta

Los estudiantes de la orientación Vial detallaron el alcance del operativo logístico y la enorme trascendencia emocional que reviste la actividad en sus trayectorias escolares. “Nuestro objetivo es hacerles pasar un Día del Niño distinto. Les llevamos juguetes, ropa, hacemos un chocolate y un asado para todos. El año pasado fuimos y la verdad que fue una experiencia muy reconfortante. Ver la cara de los nenes cuando reciben un juguete, cuando reciben una fruta, es muy lindo”, dijo Guadalupe Pavia, de 6º año.

Por su parte, Julieta Fuentes, también integrante del grupo organizador, puntualizó sobre la gran variedad de elementos requeridos para cubrir las necesidades que presenta la comunidad de Guanacache, donde elementos esenciales como el agua potable y los alimentos frescos suponen un desafío logístico diario. “Estamos pidiendo útiles escolares, libros, juguetes, ropa, ya sea para niño o adulto también, alimentos no perecederos, agua, también estamos juntando plata para comprar todo lo que es fruta, verduras y lo que necesitemos. Habilitamos una cuenta para canalizar la ayuda económica de quienes no puedan acercarse”, dijo la estudiante de 6º año.

Coordenadas para la solidaridad

Para garantizar la transparencia y facilitar la participación masiva, la organización dispuso dos canales de recepción. Lautaro Bustos, estudiante de la misma especialidad, remarcó que las donaciones físicas (ropa de abrigo, calzado, juguetes en buen estado, alimentos y bidones de agua) se recibirán de lunes a viernes, en horario de 8 a 14, directamente en las instalaciones del Departamento Vial de la Escuela Industrial.

Dado que la travesía hacia los puestos de Sarmiento se iniciará en las primeras horas del 15 de agosto, la recepción de donaciones cerrará el 12 de agosto a fin de clasificar, embalar y armar la carga de manera segura en los vehículos de transporte.

¿Cómo colaborar con la campaña Guanacache?

Donaciones físicas: alimentos no perecederos, ropa (niños y adultos), calzado, juguetes, libros, útiles escolares y agua mineral.

alimentos no perecederos, ropa (niños y adultos), calzado, juguetes, libros, útiles escolares y agua mineral. Lugar de recepción: Departamento de Vial de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, de lunes a viernes de 8 a 14.

Departamento de Vial de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, de lunes a viernes de 8 a 14. Fecha límite de entrega: lunes 12 de agosto.

lunes 12 de agosto. Aportes económicos directos: transferencias monetarias destinadas a la compra de frutas, verduras y logística e insumos del asado/chocolate al Alias: Guanacache26

La comunidad de las Lagunas de Guanacache subsiste históricamente en un entorno de extrema aridez y aislamiento geográfico. Gestos de articulación institucional como el de la Escuela Industrial reafirman la función social de la universidad pública, transformando la teoría de las aulas viales en un ejercicio real de conectividad humana, empatía y compromiso comunitario.