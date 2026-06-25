La Escuela Industrial de la UNSJ y una institución de Mendoza fortalecieron lazos académicos y deportivos

La Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” (EIDFS), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , recibió la visita de estudiantes y docentes de la Escuela de Agricultura, institución preuniversitaria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , ubicada en General Alvear, Mendoza , en una actividad orientada a fortalecer los vínculos académicos y deportivos entre ambas comunidades educativas.

San Juan tendrá por primera vez un "Manual de Buenas Prácticas" para aceitar la labor entre abogados y la Policía

Con un listado de profesionales, el Foro de Abogados apunta a optimizar el rol del la Defensa Pública Oficial en San Juan

La iniciativa tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas para la participación en las 61ª Olimpiadas de la Escuela de Agricultura y, al mismo tiempo, compartir conocimientos técnicos desarrollados en la Escuela Industrial, especialmente vinculados a la confección de medallas mediante el reciclaje y la transformación de materiales.

Durante la recepción estuvieron presentes la vicerrectora de la UNSJ, Andrea Leceta; la secretaria Académica, Rosa Ferrer; la directora de la Escuela Industrial, María Fernanda Rostagno; docentes de la institución y representantes de la Secretaría de Deportes de San Juan.

Leceta destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambas escuelas y el acompañamiento de la Secretaría de Deportes. En ese sentido, explicó que las estudiantes mendocinas llegaron a San Juan para conocer de cerca el proceso de fabricación de las medallas que históricamente se entregan en las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura.

Según indicó, la visita incluyó actividades relacionadas con la elaboración de las preseas, el reciclado de materiales y recorridos por distintos espacios turísticos y deportivos de la provincia.

Por su parte, Rostagno recordó que el vínculo entre ambas instituciones comenzó hace varios años, cuando la Escuela Industrial confeccionaba las medallas para las competencias deportivas organizadas en Mendoza.

“Luego, desde el año pasado, nuestros estudiantes comenzaron a competir en las Olimpiadas y este año invitamos a la Escuela de Agricultura para que aprendan a realizar las medallas”, señaló la directora.

Un evento con más de seis décadas de historia

La coordinadora de la Escuela de Agricultura, Claudia Oller, destacó que las Olimpiadas constituyen uno de los proyectos institucionales más importantes de la entidad mendocina y que ya acumulan 61 ediciones ininterrumpidas.

La propuesta reúne cada año a instituciones educativas de distintas provincias argentinas e incluso de países vecinos como Chile y Uruguay. Según precisó, participan alrededor de 1.000 competidores y la actividad moviliza a unas 5.000 personas.

Además del aspecto deportivo, el encuentro incorpora una fuerte impronta ambiental a través del programa “Olimpiadas Sostenibles”, que promueve la reutilización y valorización de materiales reciclables.

En ese marco, Oller resaltó el aporte de la Escuela Industrial, que abrió sus puertas para transmitir sus conocimientos y prácticas profesionalizantes vinculadas a la transformación de materias primas y la producción de medallas sustentables, fortaleciendo así una experiencia de intercambio que combina educación, deporte y compromiso ambiental.