La UNSJ ampliará la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud ante el inminente aumento de alumnado por Medicina

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la UNSJ sumará estructuras edilicias con el propósito de contener a la demanda que se espera aumente en los próximos ciclos lectivos. Así lo aseguró el secretario de Obras y Servicios de la casa de altos estudios, Fernando Gómez, en diálogo con DIARIO DE CUYO. Mientras se ultiman detalles vinculados a los pliegos y la licitación, la intención es para mayo-junio del 2027 contar con los trabajos culminados en el predio de Albardón.

Las obras de refuncionalización de la Escuela de Música de la UNSJ estarán culminadas a fines de junio

Conforme al proyecto de obra, en una primera instancia se avanzará en la construcción de dos aulas hibridas con capacidad para 100 personas cada una, un nuevo sector de sanitarios y una galería. La licitación contemplará tanto los trabajos de obra gruesa como obra fina, con un periodo estimado de 8 meses para la concreción de la construcción.

Gómez aseguró que estos trabajos se vienen planificando desde hace tiempo, pero debido a la realidad financiera que viene atravesando la UNSJ, y que es conocida por toda la sociedad debido a los recortes que viene realizando Nación y la no implementación del Financiamiento Universitario, se fueron dilatando los tiempos para el llamado a licitación. Sin embargo, de cara a lo que será el dictado de una nueva carrera es que entendieron la celeridad de los trabajos.

Sobre este aspecto, el funcionario universitario aseguró: “Entendemos que habrá una demanda creciente vinculada a las carreras que se están dictando y también con Medicina, ahora que Secretaría de Educación aprobó su dictado y financiamiento, lo que nos acelera los tiempos que teníamos planificados en términos de unidad académica” . En ese contexto, aseguró que hay en carpeta otro proyecto de ampliación, pero debido a que requiere un financiamiento mayor al que se va a destinar con la construcción de las nuevas aulas, es que se prevé dejarlo para el futuro.

Las nuevas obras en la Escuela de Ciencias de la Salud contemplan una inversión aproximada de 410 millones de pesos, y será financiada con fondos propios de la UNSJ, de acuerdo a lo que explicó Gómez. Sin embargo, el monto final de la construcción se conocerá una vez que se lance la licitación y se presenten las empresas.

“En un principio dijimos que íbamos a licitar solo la obra gruesa, pero hicimos un esfuerzo más para poner todo el dinero necesario para la obra gruesa y fina y no dilatar los tiempos de los trabajos. Estimamos que tendrá un periodo de 8 meses, por lo que lo más probable es que a esta altura del año que viene, si todo sale bien, estarán las obras culminadas e inauguradas”, precisó el funcionario universitario.

Conforme a los tiempos, Gómez aclaró que se están culminando los detalles en torno a la licitiación de la parte técnica y restan los pliegos generales para avanzar con el llamado de las empresas interesadas, por lo que no brindó precisiones en torno a cuándo sucederá, pero se espera se concrete en las próximas semanas.

Las inversiones en infraestructura que viene ejecutando la UNSJ

El inminente llamado a licitación para la ampliación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud se suma al listado de trabajos de gran impacto que viene realizando la UNSJ en sus distintas unidades académica, entre las que destacan por su impacto en la historia universitaria los trabajos en el actual edificio de la Escuela de Música y los avances en la histórica infraestrucutra que durante mucho tiempo estuvo abandonada.

Con relación al edificio actual donde funciona la Escuela de Música, ubicada sobre calle Félix Aguilar, Gómez anticipó a este medio que se espera con ansias inaugurar los trabajos de refuncionalización que iniciaron en enero a fines de junio o inicios de julio. Ya hemos hecho una entrega parcial de dos aulas para que puedan dar clases ahí algunos docentes, mientras que el resto lo entregaremos el mes que viene”, aseguró.

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Cabe recordar que en el lugar se hicieron trabajos en todo el techo, recambio de la instalación eléctrica y cambio de pisos, entre otros, representando una inversión de 170 millones de pesos.

Por su parte, las tareas en el edificio de la Escuela de Música que se encuentra sobre calle Urquiza en inmediaciones del Auditorio Juan Victoria vienen avanzando a buen ritmo. “A mediados de junio se montaría la estructura en la parte frontal del edificio, que es una estructura realizada en una carpintería especial metálica”, indicó.

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La empresa está trabajando a buen ritmo y se viene cumpliendo con los plazos previstos, lo que renueva las expectativas de los miembros de la UNSJ de poder contar con el edificio entregado durante abril y mayo del próximo año, tal cual está especificado en el pliego de licitación.