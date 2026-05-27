    • 27 de mayo de 2026 - 13:58

    Feria Educativa: alumnos indecisos copan la UNSJ y UCCuyo con el desafío de elegir una carrera

    Este año, la indecisión de los estudiantes fue el sello distintivo en la Feria Educativa que organizaron la UNSJ y la UCCuyo.

    Este miércoles 27 de mayo arrancó la Feria Educativa en la UNSJ y la Expo Vocacional en la UCCuyo que continuarán mañana.

    Este miércoles 27 de mayo arrancó la Feria Educativa en la UNSJ y la Expo Vocacional en la UCCuyo que continuarán mañana.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    Este miércoles arrancó la Feria Educativa en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad Católica de Cuyo y con un panorama diferente a otras ediciones. Esta vez, la mayoría de los alumnos que asistió a ambas instituciones aún no tiene decidido qué carrera seguir. La feria continúa mañana en ambas instituciones.

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    Esta vez, en la feria de la UNSJ la postal fue diferente. En esta ocasión no se vio a los estudiantes secundarios pasar por los stand sólo para retirar los folletos sobre las diferentes carreras y haciendo preguntas puntuales sobre la que tenían en vista. Ahora, se detuvieron más de 5 minutos en cada puesto averiguando en detalle la información de cada carrera.

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    Durante la Feria Educativa de la UNSJ cont&oacute; con la participaci&oacute;n de alumnos de varios colegios secundarios.

    Durante la Feria Educativa de la UNSJ contó con la participación de alumnos de varios colegios secundarios.

    ‘Hemos visto mucha indecisión en los estudiantes. La mayoría no sabe qué carrera seguir, sólo algunos pocos ya están más definidos. Por eso les informamos sobre los talleres de Orientación Vocacional que dicta la UNSJ o las charlas motivacionales que se brindan en los colegios a pedido de la institución’, dijo Florencia Flores, de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía.

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    En el stand de la carrera de Enfermer&iacute;a, los estudiantes que asistieron a la feria pudieron controlar su presi&oacute;n arterial.

    En el stand de la carrera de Enfermería, los estudiantes que asistieron a la feria pudieron controlar su presión arterial.

    Indecisión versus vocación en la UNSJ

    La imagen que se repitió durante la apertura de la feria de la UNSJ fue la de grupos de compañeros haciendo fila para poder acercarse a los stands. La demora tuvo como fundamento la averiguación detallada sobre la duración, salida laboral y gasto que implica cada carrera. ‘Este año los chicos están muy indecisos. No saben qué estudiar y encima están limitados por la situación económica. Por eso les aconsejamos que recorran toda la feria para que vean todas las opciones que les ofrece la UNSJ y puedan elegir’, dijo Victoria Rosales, del stand de la carrera de Licenciatura en Biología.

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    En la feria de la UNSJ, los estudiantes secundarios pudieron participar en diferentes juegos y actividades recreativas.

    En la feria de la UNSJ, los estudiantes secundarios pudieron participar en diferentes juegos y actividades recreativas.

    Sol Agüero y Jazmín Rodríguez son dos de los alumnos guías encargados de recibir y orientar a los estudiantes que llegan a la feria, tarea que este año fue más dificultosa. ‘En otras ferias, los estudiantes nos preguntaban dónde estaba el stand de las carreras favoritas. Ahora, como no sabe qué estudiar, les aconsejamos que hagan el circuito completo y visiten cada puesto para que puedan comparar y elegir’, dijeron las alumnas guías.

    La feria de la UCCuyo con el mismo panorama

    La puesta en escena de la Expo Vocacional de la UCCuyo se vive con clima mundialista, marcando una diferencia con ediciones anteriores. También es diferente la situación de la mayoría de los estudiantes que visitaron la feria, ya que esta vez la indecisión fue el común denominador. ‘Muy pocos chicos vienen con una idea clara de qué carrera elegir. La mayoría está indecisa y buscan informarse bien para pode elegir’, dijo Agustina Montaño, coordinadora de la Expovocacional 2026.

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    Messy y Colapinto est&aacute;n presentes en la Expo Vocacional 2026 de la UCCuyo

    Messy y Colapinto están presentes en la Expo Vocacional 2026 de la UCCuyo

    Bajo el lema ‘Tu carrera, tu mundial’, las referentes de las diferentes carreras que se dictan en la UCCuyo buscan ayudar a los estudiantes secundarios a elegir una carrera. Y a tentarlos, utilizando diferentes tácticas mundialistas. A la manga que le prestó el Club Atlético San Martín a la universidad para que los chicos ingresen al SUM, se sumaron otras estrategias.

    Una de las más creativas fue la del stand de la carrera de Terapia Ocupacional donde colocaron la imagen de Messi y Colapinto, casi de tamaño real y vistiendo un ambo verde.

    Los estudiantes y sus indecisiones

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    Lis Ovejero y Brenda Flores, del Colegio Juan XXIII, dicen que tras recorrer la feria de la UNSj salieron 'un poco m&aacute;s convencidas' de seguir Biolog&iacute;a o Enfermer&iacute;a.

    Lis Ovejero y Brenda Flores, del Colegio Juan XXIII, dicen que tras recorrer la feria de la UNSj salieron 'un poco más convencidas' de seguir Biología o Enfermería.

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    Alan Ovalles y Enzo Altamirano, del Colegio Provincial Concepci&oacute;n, no tienen decidido qu&eacute; estudiar, aunque despu&eacute;s de recorrer la feria de la UNSJ, ambos sintieron inclinaci&oacute;n por Abogac&iacute;a.

    Alan Ovalles y Enzo Altamirano, del Colegio Provincial Concepción, no tienen decidido qué estudiar, aunque después de recorrer la feria de la UNSJ, ambos sintieron inclinación por Abogacía.

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    Gerem&iacute;as Lamberti y Lourdes Herrera, del Colegio Monse&ntilde;or Orzali, no sabe a&uacute;n que carrera elegir. Est&aacute;n considerando la duraci&oacute;n y salida laboral de las diferentes opciones.

    Geremías Lamberti y Lourdes Herrera, del Colegio Monseñor Orzali, no sabe aún que carrera elegir. Están considerando la duración y salida laboral de las diferentes opciones.

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    Stiven Flores, Priscila Morales y Morena Aguilar, del Colegio Froil&aacute;n Ferrero, recorrieron toda la Feria de la USNJ pero a&uacute;n no lograron decidirse por alguna carrera.

    Stiven Flores, Priscila Morales y Morena Aguilar, del Colegio Froilán Ferrero, recorrieron toda la Feria de la USNJ pero aún no lograron decidirse por alguna carrera.

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    Alexis Rivero y Agust&iacute;n Torres, del Colegio Froil&aacute;n Ferrero a&uacute;n no saben qu&eacute; carrera elegir, aunque sienten inclinaci&oacute;n por Abogac&iacute;a e Inform&aacute;tica, respectivamente.

    Alexis Rivero y Agustín Torres, del Colegio Froilán Ferrero aún no saben qué carrera elegir, aunque sienten inclinación por Abogacía e Informática, respectivamente.

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