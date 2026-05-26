    • 26 de mayo de 2026 - 22:26

    El Hiper Libertad cerrará sus puertas este jueves: cuándo será reemplazado por La Anónima

    El Hiper Libertad de Capital cerrará sus puertas este 28 de mayo. Doce de las sucursales en todo el país de la firma, pasarán a manos de la histórica firma supermercadista.

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    “Cuando vuelvas a visitarnos, en 12 de nuestras tiendas te vas a encontrar con La Anónima”, expresa el mensaje compartido por la empresa, en el que además destacan la trayectoria de la firma que tomará el control de los establecimientos.

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    La Anónima, una de las cadenas supermercadistas más tradicionales del país, cuenta con más de 118 años de historia y presencia en más de 90 ciudades argentinas. Según se informó, los clientes podrán encontrar próximamente una nueva oferta de productos y promociones bajo la nueva administración.

    Desde Libertad agradecieron además a los consumidores “por todos estos años”, marcando el cierre de una etapa para la firma dentro del mercado nacional.

    El comunicado aclara que las sucursales ubicadas en Chaco y Mendoza no formarán parte de la transición hacia La Anónima, aunque no se brindaron mayores detalles sobre cuál será el destino de esos locales.

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