El Hiper Libertad cerrará sus puertas este jueves: cuándo será reemplazado por La Anónima

El Hiper Libertad de Capital cerrará sus puertas este 28 de mayo. Doce de las sucursales en todo el país de la firma, pasarán a manos de la histórica firma supermercadista.

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A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la cadena de hipermercados Libertad confirmó el cierre de sus tiendas a partir del 28 de mayo de 2026 y anunció que gran parte de sus sucursales pasarán a operar bajo la marca La Anónima. Así será el caso de la sede en San Juan, ubicada en Circunvalación y Scalabrini Ortiz.

“Cuando vuelvas a visitarnos, en 12 de nuestras tiendas te vas a encontrar con La Anónima”, expresa el mensaje compartido por la empresa, en el que además destacan la trayectoria de la firma que tomará el control de los establecimientos.

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La Anónima, una de las cadenas supermercadistas más tradicionales del país, cuenta con más de 118 años de historia y presencia en más de 90 ciudades argentinas. Según se informó, los clientes podrán encontrar próximamente una nueva oferta de productos y promociones bajo la nueva administración.

Desde Libertad agradecieron además a los consumidores “por todos estos años”, marcando el cierre de una etapa para la firma dentro del mercado nacional.