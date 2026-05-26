Rawson lanza un programa que lleva servicios y oportunidades directamente a los barrios

Con el objetivo de descentralizar la gestión y fortalecer el contacto directo con los vecinos, el municipio de Rawson pone en marcha ‘ Rawson en Comunidad’ . Se trata de un nuevo programa municipal itinerante diseñado para acercar servicios, asesoramiento, trámites y propuestas recreativas directamente a los diferentes barrios del departamento.

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El debut de esta iniciativa tendrá lugar este miércoles 27 de mayo, a partir de las 15, en el playón del Barrio Valle Grande . La jornada será abierta, participativa y comunitaria, permitiendo a las familias de la zona y sectores aledaños acceder a múltiples áreas municipales en un sólo lugar.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga , enfatizó el impacto que se busca lograr con este lanzamiento. "Queremos un municipio cada vez más cerca de los vecinos, escuchando sus necesidades y acercando soluciones concretas a cada barrio. ‘Rawson en Comunidad’ representa justamente eso: presencia, cercanía y trabajo conjunto con toda la comunidad".

Los operativos integrales de Rawson incluirán la venta de gas más barato.

El despliegue en el Barrio Valle Grande contará con un abordaje integral que combina servicios públicos, asistencia social, economía familiar y recreación:

Servicios y mejoras urbanas: operativo integral de limpieza, alumbrado y refacción de espacios públicos.

operativo integral de limpieza, alumbrado y refacción de espacios públicos. Salud y cuidado animal: Acciones de zoonosis, prevención de vectores, concientización sobre el Chagas y promoción de la salud comunitaria.

Acciones de zoonosis, prevención de vectores, concientización sobre el Chagas y promoción de la salud comunitaria. Trámites y consultas: operativo de "Rentas en tu Barrio" y atención vecinal digital a través de LITO , el asistente virtual del municipio.

operativo de "Rentas en tu Barrio" y atención vecinal digital a través de , el asistente virtual del municipio. Desarrollo Humano y Social: asesoramiento y abordaje territorial en áreas de juventudes, género y familia, así como orientación en talleres de empleo, oficios y educación.

image La limpieza será uno de los ejes del nuevo programa de servicios que lanza el municipio de Rawson.

Punto Ahorro y Emprendedores

Para aliviar el bolsillo de los vecinos, el programa incluirá el Punto Ahorro, donde se podrá adquirir:

El bolsón verde de verduras y yogurt social.

Productos esenciales a precios accesibles.

La garrafa social.

Además, se instalará la Feria de Emprendedores locales y se dictarán talleres de alimentación saludable, cocina económica y educación alimentaria.

image También habrá actividades recreativas, culturales y deportivas por los barrios de Rawson.

Cultura y recreación para la familia

El encuentro también tendrá su espacio lúdico y artístico con una kermés deportiva, presentaciones de folklore y teatro, talleres para mujeres y la realización de un mural comunitario.

Según explicaron desde la comuna, el programa no será un evento aislado: se replicará de una a dos veces por semana en distintos puntos estratégicos de Rawson, garantizando un acompañamiento territorial continuo y respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que este es sólo el puntapié inicial de una gestión que busca caminar el territorio: "Esta primera jornada en Valle Grande marca el inicio de un programa que recorrerá distintos sectores del departamento con servicios, actividades y oportunidades para todas las familias rawsinas".

Desde el municipio reiteran la invitación a toda la comunidad del Barrio Valle Grande y zonas cercanas a sumarse este miércoles para construir, entre todos, una ciudad más integrada y participativa.