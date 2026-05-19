Infraganti en Rawson: una pareja fue detenida mientras desvalijaba un auto en la madrugada

Una pareja terminó tras las rejas en la madrugada de este martes luego de ser sorprendida in fraganti mientras intentaba robar elementos del interior de un automóvil estacionado. El rápido accionar policial frustró el ilícito y puso a los sospechosos a disposición de la Justicia.

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El episodio se registró alrededor de las 02:04 horas en las inmediaciones de la calle Clemente Sarmiento Sur . Según informaron fuentes policiales, los uniformados divisaron a dos personas en una actitud sospechosa junto a un Ford Escort blanco . Al acercarse, constataron que estaban sustrayendo objetos del baúl del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Montaña, de 36 años, y Guardia, de 22 años , ambos con domicilio en el departamento de Rawson.

El damnificado, un hombre de 64 años y propietario del rodado, se hizo presente en el lugar y reconoció de inmediato los objetos que la pareja ya había logrado sacar del auto d os parlantes marca Foxtex y u n matafuego marca Yukón.

Debido a la inmediatez del procedimiento, el caso quedó bajo la órbita del Fuero Especial de Flagrancia.En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, el Dr. Mauro Carrizo, quien tras mantener comunicación con el fiscal de turno, el Dr. Francisco Micheltorena, dispuso el inicio del legajo correspondiente.

Tanto Montaña como Guardia quedaron formalmente vinculados a una causa judicial caratulada como "Robo simple en grado de tentativa".