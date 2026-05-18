La resiliencia de Sandra Pérez: de estar sola a convertir la carencia en solidaridad ayudando hace casi cuatro décadas

En el Barrio La Estación, en Rawson, se encuentra el hogar de Sandra Pérez , una mujer amable, amorosa y con un corazón tan enorme que siempre esta dispuesta a ayudar y brindar hasta lo que no tiene para que la otra persona esté mejor. Hace 36 años creó el grupo “Posibilidad para Todos” el cual sigue vigente y cada vez más activo.

Todo comenzó hace décadas atrás. Sandra se encontraba sola con su hijo y en aquellas épocas ser madre soltera no era sencillo, ya que no contaba con el apoyo de su familia por haber tomado la decisión de criar a su hijo sola. Aun recuerda que fueron días y momentos duros en los que a veces pensaba que no iba a poder salir adelante; sin embargo, el destino le tenía otro camino preparado, uno donde sobra el amor y la caridad.

“Una amiga me brindó su domicilio y me di cuenta que si a mi me costaba, a los demás también quizás les estaba costando. Pensaba en cómo ayudar a quienes estaban en la misma situación que yo”, comentó Sandra.

Fue así que con los vecinos de la zona y algunos amigos iniciaron una campaña de tejido para confeccionar ropa para bebés y fueron recibiendo distintas donaciones para ir entregando a quienes más necesitaban. Sobre los inicios comenta: “Un día recibimos en las donaciones un traje de payaso. Eso fue lo que nos marcó, porque no lo podíamos donar y una de las chicas que en ese tiempo tenía 14 años me propuso ponerse el traje ella cuando le diéramos las donaciones a los niños. Luego surgió que otra de las chicas quería hacer lo mismo y así nace Posibilidad para Todos, con animación, color y ayuda”.

Así fueron pasando los años y la actividad del grupo comenzó a consolidarse con distintas cruzadas solidarias, colaborando con otras grupalidades solidarias como ayudando a la comunidad. Uno de los logros más importantes del grupo fue cuando lograron constituirse como asociación civil, hace dos años.

“Dios me dio un hijo de panza, y un montón de hijos de la vida”, el perfil más solidario de Sandra Pérez

Desde la fundación del grupo los eventos solidarios fueron el fuerte. Chocolates por el día del niño, entrega de ropa de abrigo durante los crudos inviernos y bolsas con mercadería a familias que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad fueron acciones que con el paso del tiempo lograron consolidarse. Pero no son las únicas acciones que Sandra hace desde un lado totalmente desinteresado, sin esperar nada a cambio.

Su hogar no es solo una casa, sino un nido de contención, un espacio que le brinda cobijo, un techo y un plato de comida a personas con las que Sandra se topó en la vida que se encontraban solas. Con ella vive una chica que sufre violencia en su casa y otra muchacha que atravesó una delicada situación y perdió el apoyo de su familia. También un señor mayor que tiene diagnostico de bipolaridad. Él es quien más tiempo lleva compartiendo con Sandra, viviendo juntos hace 15 años y ayudando activamente en cada una de las campañas que organiza el grupo.

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Sin importar donde haya vivido su hogar siempre fue un refugio para quienes más necesitaban. En el 2004 por ejemplo tenía un comedor en su domicilio en el Lote 18 al que asistían un promedio de 300 personas. También se formó en cooperativas para crear la Cooperativa Medalla Milagrosa, que actualmente sigue prestando servicios, siendo fuente de trabajo de mujeres grandes, algunas que promedian los 60 años.

“No solo somos una asociación, sino también generamos trabajo. Entendemos que podemos abrir las puertas para todas las familias y colaborar entre todos”, comenta.

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Campaña solidaria para ayudar ante la llegada del invierno

Las acciones de Posibilidad para Todos no culminan. Mientras Sandra trabaja a diario en su puesto en la Municipalidad de Rawson, las horas que no está abocada a lo laboral las dedica a la solidaridad.

De cara a lo que es el invierno y la llegada de las temperaturas más bajas del año, iniciaron una campaña de colecta de donaciones que la asociación entrega a los niños que asisten al Merendero Posibilidad para Todos en el barrio, en comunidades vulnerables como también a grupos que están desarrollando distintas acciones.

En esta oportunidad están reuniendo:

Frazadas, mantas, camperas y ropa de abrigo para niños y adultos.

Alimentos no perecederos para sostener las viandas diarias.

Útiles e insumos de librería para las clases de apoyo de los chicos.

Quienes deseen acercar su ayuda personalmente pueden dirigirse a casa 24 de la Manzana 25 en el Barrio La Estación, sobre calle Proyectada Jáchal, en Rawson; o comunicarse directamente al 2644030597 para coordinar.