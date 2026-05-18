Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Su esposa Alicia Beatriz Díaz, sus hijos Analy, Nahuel, Renzo, Julia y Rocío Blanco Díaz hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 18-05-26 a las 11 horas al crematorio. Lugar de duelo: Salas de Cocheria Lanusse. 9 de Julio 953 este. Capital. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.

FERRER, JUAN CARLOS

Sus hijos Estela, Alejandro y Luis Ferrer, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 18-05-26 a las 09.00 horas en el cementerio de Albardon. . Lugar de duelo: Salas Municipales de Albardon. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.

FUNES, NELIDA EDITH

Sus restos serán inhumados el 18-05-26, a las 08:45 horas, en el cementerio Municipal de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José Sucursal Caucete. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

VIDELA, BLANCA HILDA

Sus restos serán inhumados el 19-05-26, a las 08:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

GUEVARA, OSVALDO ENRIQUE

Su hermana, Laura Guevara y sus hijos; Paula, María Laura, Teresa y Román Cortez participan con pesar el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.