Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposa Alicia Beatriz Díaz, sus hijos Analy, Nahuel, Renzo, Julia y Rocío Blanco Díaz hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 18-05-26 a las 11 horas al crematorio. Lugar de duelo: Salas de Cocheria Lanusse. 9 de Julio 953 este. Capital. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.
Sus hijos Estela, Alejandro y Luis Ferrer, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 18-05-26 a las 09.00 horas en el cementerio de Albardon. . Lugar de duelo: Salas Municipales de Albardon. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán inhumados el 18-05-26, a las 08:45 horas, en el cementerio Municipal de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José Sucursal Caucete. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 19-05-26, a las 08:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su hermana, Laura Guevara y sus hijos; Paula, María Laura, Teresa y Román Cortez participan con pesar el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.