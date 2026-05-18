    • 18 de mayo de 2026 - 07:23

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 18 DE MAYO DE 2026

    • BLANCO, VICTOR EDGARDO

    Su esposa Alicia Beatriz Díaz, sus hijos Analy, Nahuel, Renzo, Julia y Rocío Blanco Díaz hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 18-05-26 a las 11 horas al crematorio. Lugar de duelo: Salas de Cocheria Lanusse. 9 de Julio 953 este. Capital. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.

    • FERRER, JUAN CARLOS

    Sus hijos Estela, Alejandro y Luis Ferrer, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 18-05-26 a las 09.00 horas en el cementerio de Albardon. . Lugar de duelo: Salas Municipales de Albardon. Servicio de Cocheria Lanusse Servicios Sociales.

    • FUNES, NELIDA EDITH

    Sus restos serán inhumados el 18-05-26, a las 08:45 horas, en el cementerio Municipal de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José Sucursal Caucete. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • VIDELA, BLANCA HILDA

    Sus restos serán inhumados el 19-05-26, a las 08:30 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • GUEVARA, OSVALDO ENRIQUE

    Su hermana, Laura Guevara y sus hijos; Paula, María Laura, Teresa y Román Cortez participan con pesar el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    otro mas y van: gremios docentes universitarios, otra vez a paro en la unsj

    Otro más y van: gremios docentes universitarios, otra vez a paro en la UNSJ

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Gobierno de San Juan puso en marcha una nueva edición del programa de Formación Deportiva Inclusiva.

    Formación Deportiva Inclusiva: este año buscan talentos en todo San Juan para incluir en las competencias