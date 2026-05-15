    • 15 de mayo de 2026 - 07:24

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

    • CARROZZO, JOSE HUGO

    Sus restos serán trasladados el 15-05-26, a las 06 horas, al crematorio. . Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • LARA, VICTOR ANDRES

    Sus restos serán trasladados el 15-05-26, a las 06.30 horas, al crematorio. . Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • MERELES, EMILIO TEODORO

    Sus restos serán llevados el 15-05-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • OROZCO, LUCIA SUSANA

    Sus hijos Lucia, Juan, Francisco, Angel, Mario y José, sus nietos Mateo y Valentin participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 15-05-26 a las 09.00 horas en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Salas Municipales de Albardon. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • ORTIZ (PORY), AURORA CELIA

    Sus restos serán inhumados el 15-05-26, a las 15.30 horas, en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • RIPOLL, JOSE RICARDO

    Su espos Maria Luisa Fernández sus hijos Paola y Ricardo Ripoll, su hija política y nietos participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizará el 15-05-26 a las 17 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Hogar de duelo: Salas de 9 de Julio 953 Este. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • RIVERO, GREGORIO FLORENTINO

    Sus hijos Nelida Alicia, Oscar Guillermo, Angel Rafael, Lucia Estela, Raul Alfredo, Mario Julio Rivero, su hijo del corazón Jose Alberto Molina, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 15-05-26 a las 17 horas en el cementerio de Valle Fertil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales. Sucursal Valle Fertil.

    • SANCHEZ, NEREIRA EUGENIA

    Sus restos serán inhumados el 15-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala velatoria de Las Lomitas, La Laja S/N; Albardón. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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