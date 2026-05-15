Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán trasladados el 15-05-26, a las 06 horas, al crematorio. . Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

LARA, VICTOR ANDRES

Sus restos serán trasladados el 15-05-26, a las 06.30 horas, al crematorio. . Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MERELES, EMILIO TEODORO

Sus restos serán llevados el 15-05-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

OROZCO, LUCIA SUSANA

Sus hijos Lucia, Juan, Francisco, Angel, Mario y José, sus nietos Mateo y Valentin participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 15-05-26 a las 09.00 horas en el cementerio Parque Alborada. Lugar de duelo: Salas Municipales de Albardon. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

ORTIZ (PORY), AURORA CELIA

Sus restos serán inhumados el 15-05-26, a las 15.30 horas, en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

RIPOLL, JOSE RICARDO

Su espos Maria Luisa Fernández sus hijos Paola y Ricardo Ripoll, su hija política y nietos participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizará el 15-05-26 a las 17 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Hogar de duelo: Salas de 9 de Julio 953 Este. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

RIVERO, GREGORIO FLORENTINO

Sus hijos Nelida Alicia, Oscar Guillermo, Angel Rafael, Lucia Estela, Raul Alfredo, Mario Julio Rivero, su hijo del corazón Jose Alberto Molina, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 15-05-26 a las 17 horas en el cementerio de Valle Fertil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales. Sucursal Valle Fertil.

SANCHEZ, NEREIRA EUGENIA

Sus restos serán inhumados el 15-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Sala velatoria de Las Lomitas, La Laja S/N; Albardón. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.