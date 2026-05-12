Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Juan, Daniel, Sandra y Gustavo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 11 horas en el cementerio Colinas del Este. Caucete. Lugar de duelo: Salas Municipales de Caucete. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

Sus restos fueron llevados el 11-05-26, a las 11 horas, al Cementerio de Albardon. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipales de Albardon. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

FRIAS , FELIPE PABLO

Sus hermanas Dalinda, Nancy y Susana participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a ls 11.30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo Salas de Vallecillo. Pocito. Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

GONZALEZ , DOMINGA

Sus hija Gladys, Graciela y Monia Garcia, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 15.45 horas en el cementerio Parque San Jose Lugar de duelo: Mendoza 3661 Sur. Rawson. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

GUZMAN , ELSA AYDEE

Sus hijos Alberto, Roxana, Gabriela, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio Parque El Mirador. Hogar de duelo: Av. Libertador 7902.Rivadavia. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

MITRE , MARCELA VIOLETA

Sus restos serán inhumados el 12-05-26, a las 15:30 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Lugar de duelo: S/C S/N Barrio 9 de Julio. El Rincon. Caucete. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

MUÑOZ DE SABAN , ROSA DEL CARMEN

Su esposo Aldo Atilio Saban, sus hijos Sergio, Adrian, Marcelo y Mauro hijas políticas nietos y demás familiares participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 10 horas en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Salas Municipales de Santa Lucia. . Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

ROSALES , CANDIDA ROSALVA

Sus hijos Ricardo y Héctor Pérez , sus hijas politicas y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26, a las 09:00 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San Juan Gral Acha 1131 Sur Trinidad. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

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YELAMO , MARIA GRACIELA

Sus restos serán trasladados el 12-05-26, a las 17.00 horas, al Cementerio de la Capital Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.