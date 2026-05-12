Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Juan, Daniel, Sandra y Gustavo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 11 horas en el cementerio Colinas del Este. Caucete. Lugar de duelo: Salas Municipales de Caucete. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos fueron llevados el 11-05-26, a las 11 horas, al Cementerio de Albardon. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipales de Albardon. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hermanas Dalinda, Nancy y Susana participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a ls 11.30 horas en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo Salas de Vallecillo. Pocito. Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hija Gladys, Graciela y Monia Garcia, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 15.45 horas en el cementerio Parque San Jose Lugar de duelo: Mendoza 3661 Sur. Rawson. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus hijos Alberto, Roxana, Gabriela, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 09.30 horas en el cementerio Parque El Mirador. Hogar de duelo: Av. Libertador 7902.Rivadavia. Honra y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 12-05-26, a las 15:30 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Lugar de duelo: S/C S/N Barrio 9 de Julio. El Rincon. Caucete. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposo Aldo Atilio Saban, sus hijos Sergio, Adrian, Marcelo y Mauro hijas políticas nietos y demás familiares participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26 a las 10 horas en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Salas Municipales de Santa Lucia. . Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus hijos Ricardo y Héctor Pérez , sus hijas politicas y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-05-26, a las 09:00 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San Juan Gral Acha 1131 Sur Trinidad. Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
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Sus restos serán trasladados el 12-05-26, a las 17.00 horas, al Cementerio de la Capital Lugar de duelo: Sala Velatoria Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.