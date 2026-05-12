Autorizaron un aumento de hasta el 10,33% en las cuotas de colegios privados de San Juan

La actualización fue dispuesta por la Dirección de Educación Privada y comenzará a aplicarse desde mayo de 2026.

La Dirección de Educación Privada de San Juan autorizó un incremento de hasta el 10,33% en los aranceles de las instituciones educativas públicas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial.

La medida quedó establecida mediante la Disposición N° 139-DEP-2026, firmada el 11 de mayo, y establece que el aumento se aplicará sobre el valor de la cuota correspondiente a marzo de 2026, impactando desde las boletas de mayo.

Según detalla el documento oficial, el porcentaje autorizado “no será acumulable a futuros aumentos” en caso de que alguna institución decida no aplicarlo en su totalidad.

Desde el organismo explicaron que la actualización responde a la necesidad de garantizar la cobertura de costos de las instituciones educativas privadas, tomando como referencia distintas variables económicas y salariales. Entre los indicadores considerados para definir el ajuste se encuentran la evolución salarial docente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) nacional.

Además, la disposición establece que los colegios privados deberán presentar antes del 31 de mayo una declaración jurada con la actualización arancelaria, tanto en formato digital como en papel ante la Dirección de Educación Privada.