    • 11 de mayo de 2026 - 18:11

    Encuesta: la mayoría de los sanjuaninos cree que la provincia no está preparada para fuertes vientos

    Tras el fuerte temporal que provocó caída de árboles, cortes de luz y ráfagas de hasta 100 km/h, una encuesta de Diario de Cuyo reflejó la preocupación de la población.

    Las fuertes ráfagas del viento Zonda hasta volcaron un camión en el estacionamiento del Estadio del Vicentenario donde se realiza la Expo San Juan Minera.

    Las fuertes ráfagas del viento Zonda hasta volcaron un camión en el estacionamiento del Estadio del Vicentenario donde se realiza la Expo San Juan Minera.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fuertes vientos que afectaron a San Juan en la última semana, dejaron importantes consecuencias en distintos puntos de la provincia. Caída de árboles, cortes del suministro eléctrico y daños materiales fueron algunas de las postales que dejó el fenómeno climático, marcado por ráfagas del sur que alcanzaron los 100 kilómetros por hora.

    Leé además

    Javier Milei.

    Otra encuesta confirma la caída en la imagen de Javier Milei: quedó séptimo entre 16 en un ranking
    encuesta: mas de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    Encuesta: más de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    En ese contexto, Diario de Cuyo realizó una encuesta para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre la capacidad de la provincia para afrontar este tipo de eventos extremos. Suspensión de clases y cambios de horarios en la Expo San Juan Minera que se estaba desarrollando en ese momento en el Estadio del Bicentenario, donde incluso el fuerte viento volcó un camión, fueron parte de las consecuencias del fenómeno.

    La consulta planteó: "¿Crees que San Juan está preparado para afrontar vientos de la magnitud como los ocurridos en las últimas horas?". Los resultados mostraron una tendencia contundente: el 68,5% de los participantes respondió que no, mientras que el 31,5% consideró que sí.

    En números, 5.567 personas votaron por la opción negativa, frente a 2.558 que confiaron en que la provincia cuenta con preparación suficiente para enfrentar fenómenos de estas características.

    La encuesta dejó en evidencia la preocupación de gran parte de la comunidad tras los daños ocasionados por el temporal y reavivó el debate sobre la infraestructura urbana, el mantenimiento del arbolado público y la respuesta de los servicios ante situaciones climáticas extremas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ahora, el Parque de Tecnologías Ambientales, canjeará materiles reciclables por baterias, tras un acuerdo con Ecobat.

    El Parque de Tecnologías Ambientales canjeará residuos por baterías en un acuerdo con Ecobat

    Por Fabiana Juarez
    Naturgy explicó que la totalidad del servicio eléctrico fue reparado tras los dos vientos.

    Luego de las quejas de usuarios y la amenaza de sanción del EPRE, Naturgy hizo un descargo por los cortes de luz

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Chimbas lanza nuevas capcitaciones laborales para fomentar el trabajo y el emprendedurismo en el departamento.

    Chimbas  apuesta a la formación laboral: lanza nuevas capacitaciones gratuitas para el mes de mayo

    Por Fabiana Juarez
    Una zona privilegiada de la geografía sanjuanina.

    Fuerte recorte de Milei al presupuesto de 46 Parques Nacionales: en San Juan afecta a San Guillermo y El Leoncito