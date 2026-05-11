Encuesta: la mayoría de los sanjuaninos cree que la provincia no está preparada para fuertes vientos

Tras el fuerte temporal que provocó caída de árboles, cortes de luz y ráfagas de hasta 100 km/h, una encuesta de Diario de Cuyo reflejó la preocupación de la población.

Las fuertes ráfagas del viento Zonda hasta volcaron un camión en el estacionamiento del Estadio del Vicentenario donde se realiza la Expo San Juan Minera.

Los fuertes vientos que afectaron a San Juan en la última semana, dejaron importantes consecuencias en distintos puntos de la provincia. Caída de árboles, cortes del suministro eléctrico y daños materiales fueron algunas de las postales que dejó el fenómeno climático, marcado por ráfagas del sur que alcanzaron los 100 kilómetros por hora.

En ese contexto, Diario de Cuyo realizó una encuesta para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre la capacidad de la provincia para afrontar este tipo de eventos extremos. Suspensión de clases y cambios de horarios en la Expo San Juan Minera que se estaba desarrollando en ese momento en el Estadio del Bicentenario, donde incluso el fuerte viento volcó un camión, fueron parte de las consecuencias del fenómeno.

La consulta planteó: "¿Crees que San Juan está preparado para afrontar vientos de la magnitud como los ocurridos en las últimas horas?". Los resultados mostraron una tendencia contundente: el 68,5% de los participantes respondió que no, mientras que el 31,5% consideró que sí.

En números, 5.567 personas votaron por la opción negativa, frente a 2.558 que confiaron en que la provincia cuenta con preparación suficiente para enfrentar fenómenos de estas características.