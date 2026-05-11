    • 11 de mayo de 2026 - 14:09

    Luego de las quejas de usuarios y la amenaza de sanción del EPRE, Naturgy hizo un descargo por los cortes de luz

    La empresa distribuidora señaló que más de 50.000 usuarios resultaron afectados por los vientos Zonda y sur de la semana pasada. Añadió que el domingo se logró la normalización del servicio en toda la provincia.

    Naturgy explicó que la totalidad del servicio eléctrico fue reparado tras los dos vientos.

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    La empresa informó que el miércoles 6 de mayo la provincia sufrió “el temporal de viento Zonda de mayor magnitud registrado en los últimos 18 años”, situación que provocó daños severos en la infraestructura eléctrica, especialmente en distintas zonas del Gran San Juan.

    Desde la compañía señalaron que, apenas comenzó el fenómeno meteorológico, se desplegaron equipos técnicos y operativos para trabajar de manera ininterrumpida en la recuperación del suministro, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

    Además, indicaron que tanto personal propio como empresas contratistas participaron de las tareas de reparación y normalización del servicio. Sin embargo, remarcaron que las ráfagas de viento y la caída de árboles dificultaron en varios momentos el acceso a las zonas afectadas y la ejecución segura de los trabajos.

    “La prioridad fue siempre preservar la seguridad y la integridad física del personal operativo”, sostuvo la empresa en el comunicado.

    Naturgy también explicó que, a medida que se iban solucionando los daños en las zonas Este y Oeste, los recursos fueron trasladados hacia la Zona Sur, especialmente en Pocito, donde se concentraron los mayores inconvenientes.

    De acuerdo al parte oficial, hacia el viernes ya se había resuelto el 99% de las incidencias generadas por el Zonda. Sin embargo, durante la noche del 8 de mayo un nuevo temporal de viento Sur volvió a afectar instalaciones eléctricas ya dañadas y complicó los trabajos de reparación que estaban en marcha.

    La empresa indicó que Pocito fue la zona más castigada por ambos fenómenos climáticos. Allí, la estación meteorológica registró ráfagas superiores a los 104 kilómetros por hora.

    Finalmente, Naturgy aseguró que las tareas concluyeron el domingo 10 de mayo, cuando quedó normalizado el servicio eléctrico en toda la provincia.

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