El EPRE analiza sanciones a Naturgy tras los cortes masivos por el viento Zonda

Cristian Peluso, titual del EPRE, aseguró que el servicio ya fue restituido por completo.

Los fuertes vientos que azotaron a San Juan la semana pasada y provocaron cortes masivos de energía eléctrica podrían derivar en sanciones para Naturgy. Así lo confirmó el gerente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Cristian Peluso, quien aseguró que el organismo ya realiza auditorías y análisis técnicos para determinar responsabilidades de la distribuidora.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Peluso explicó que “en el momento del pico de mayor afectación del sistema hubieron alrededor de 35.000 suministros o un poco más sin servicio”, como consecuencia de las intensas ráfagas registradas durante el temporal.

El funcionario detalló que los principales daños se produjeron sobre las redes de media tensión, afectadas por caída de árboles, postes y estructuras debido a vientos que habrían alcanzado los 100 kilómetros por hora. Además, indicó que las últimas fallas vinculadas a ese sistema recién quedaron solucionadas este domingo.

“Se ha ido documentando todas estas cosas y ahora viene un proceso de análisis del cual se van a derivar, en el caso que corresponda, las sanciones respectivas”, afirmó Peluso durante la entrevista radial. “Se ha ido documentando todas estas cosas y ahora viene un proceso de análisis del cual se van a derivar, en el caso que corresponda, las sanciones respectivas”, afirmó Peluso durante la entrevista radial.

Desde el EPRE explicaron que la normativa vigente contempla penalidades automáticas cuando los cortes superan determinados tiempos de duración. En ese sentido, Peluso remarcó que “las sanciones van 100% a los suministros que han sido afectados”, por lo que las eventuales compensaciones impactarían directamente en las facturas de los usuarios perjudicados.