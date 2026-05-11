    • 11 de mayo de 2026 - 10:18

    El EPRE analiza sanciones a Naturgy tras los cortes masivos por el viento Zonda

    Cristian Peluso, titual del EPRE, aseguró que el servicio ya fue restituido por completo.

    Naturgy.

    Naturgy.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fuertes vientos que azotaron a San Juan la semana pasada y provocaron cortes masivos de energía eléctrica podrían derivar en sanciones para Naturgy. Así lo confirmó el gerente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Cristian Peluso, quien aseguró que el organismo ya realiza auditorías y análisis técnicos para determinar responsabilidades de la distribuidora.

    Leé además

    Sin luz.

    A más de 36 horas del viento Zonda, desde el EPRE informaron que aún hay casi 600 usuarios sin luz
    EPRE.-

    El EPRE advirtió que controlará los tiempos de reposición del servicio tras el temporal de viento

    En declaraciones a Radio Sarmiento, Peluso explicó que “en el momento del pico de mayor afectación del sistema hubieron alrededor de 35.000 suministros o un poco más sin servicio”, como consecuencia de las intensas ráfagas registradas durante el temporal.

    El funcionario detalló que los principales daños se produjeron sobre las redes de media tensión, afectadas por caída de árboles, postes y estructuras debido a vientos que habrían alcanzado los 100 kilómetros por hora. Además, indicó que las últimas fallas vinculadas a ese sistema recién quedaron solucionadas este domingo.

    “Se ha ido documentando todas estas cosas y ahora viene un proceso de análisis del cual se van a derivar, en el caso que corresponda, las sanciones respectivas”, afirmó Peluso durante la entrevista radial. “Se ha ido documentando todas estas cosas y ahora viene un proceso de análisis del cual se van a derivar, en el caso que corresponda, las sanciones respectivas”, afirmó Peluso durante la entrevista radial.

    Desde el EPRE explicaron que la normativa vigente contempla penalidades automáticas cuando los cortes superan determinados tiempos de duración. En ese sentido, Peluso remarcó que “las sanciones van 100% a los suministros que han sido afectados”, por lo que las eventuales compensaciones impactarían directamente en las facturas de los usuarios perjudicados.

    Si bien evitó emitir una evaluación definitiva sobre la actuación de la empresa distribuidora, el titular del ente regulador consideró que todavía “sería apresurado” definir si la respuesta de Naturgy fue adecuada frente a la magnitud del fenómeno climático.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alerta por viento Zonda en San Juan.

    Alerta por fuerte viento Zonda en San Juan: el EPRE intima a las distribuidoras y pide precaución a los usuarios

    Garrafa Hogar llegará a 9 de Julio, Angaco, San Martín, Caucete y Sarmiento: enterate cuándo y dónde

    Garrafa Hogar 2026: inicia a fines de mayo en Rivadavia y tendrá una fuerte impronta en la seguridad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Salud llegó a Las Chacras, Caucete, con un operativo integral que incluyó hasta estudios cardiológocos de control.

    Un operativo integral llevó atención médica gratuita a Las Chacras

    Por Fabiana Juarez
    San Juan será sede del 1º Encuentro de Tangoterapia que arranca hoy con la participación de los Talleres de Tango de Capital.

    Hoy arranca el 1º Encuentro de Tangoterapia en San Juan: todo lo que tenés que saber para participar

    Por Fabiana Juarez