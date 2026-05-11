    • 11 de mayo de 2026 - 09:56

    Hoy arranca el 1º Encuentro de Tangoterapia en San Juan: todo lo que tenés que saber para participar

    Del 11 al 17 de mayo, el Museo de la Historia Urbana de será sede de esta experiencia inédita en San Juan.

    San Juan será sede del 1º Encuentro de Tangoterapia que arranca hoy con la participación de los Talleres de Tango de Capital.

    San Juan será sede del 1º Encuentro de Tangoterapia que arranca hoy con la participación de los Talleres de Tango de Capital.

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    Por Fabiana Juarez

    San Juan se suma a una tendencia mundial que utiliza la danza rioplatense como herramienta terapéutica. En este contexto, este lunes 11 de mayo arranca el 1º Encuentro de Tangoterapia, una propuesta que invita a sanjuaninos y visitantes a conectar con sus emociones y mejorar su calidad de vida mediante el baile. La actividad es gratuita.

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    Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta "semana a puro tango y conexión", destacando que no se trata solo de aprender pasos de baile, sino de habitar un espacio de contención y disfrute compartido.

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    El municipio de la Ciudad de San Juan dicta talleres de tango para principiantes y alumnos avanzados.

    El municipio de la Ciudad de San Juan dicta talleres de tango para principiantes y alumnos avanzados.

    Los detalles del encuentro de Tangoterapia

    • Lugar: El evento se desarrollará en las instalaciones del Museo de la Historia Urbana, en el predio del Parque de Mayo.
    • Horario: las actividades comenzarán puntualmente a las 16. Están diseñadas para ser un espacio de encuentro, recreación y cuidado de la salud mental y física.
    • Duración: el encuentro durará 7 días, desde el 11 al 17 de mayo, con actividades diarias.
    • Entrada: la participación del encuentro es libre y gratuita.
    • Inscripciones: a pesar de ser una actividad sin costo, los cupos son limitados para garantizar una experiencia personalizada y cómoda para todos los asistentes. Los interesados deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono 341 599 3014. Aún hay tiempo de inscribirse.

    ¿Qué es la Tangoterapia?

    La tangoterapia es una disciplina que utiliza la música, el baile y la poética del tango para trabajar aspectos como la coordinación, el equilibrio, la autoestima y, fundamentalmente, el vínculo con el otro. En esta oportunidad, el encuentro está dirigido al público en general, incluyendo tanto a jóvenes como a adultos, sin necesidad de tener experiencia previa en la danza.

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