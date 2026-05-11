Hoy arranca el 1º Encuentro de Tangoterapia en San Juan: todo lo que tenés que saber para participar

Del 11 al 17 de mayo, el Museo de la Historia Urbana de será sede de esta experiencia inédita en San Juan.

San Juan será sede del 1º Encuentro de Tangoterapia que arranca hoy con la participación de los Talleres de Tango de Capital.

San Juan se suma a una tendencia mundial que utiliza la danza rioplatense como herramienta terapéutica. En este contexto, este lunes 11 de mayo arranca el 1º Encuentro de Tangoterapia, una propuesta que invita a sanjuaninos y visitantes a conectar con sus emociones y mejorar su calidad de vida mediante el baile. La actividad es gratuita.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta "semana a puro tango y conexión", destacando que no se trata solo de aprender pasos de baile, sino de habitar un espacio de contención y disfrute compartido.

tango2 El municipio de la Ciudad de San Juan dicta talleres de tango para principiantes y alumnos avanzados.