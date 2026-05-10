Última visita de Sarmiento

Hace poco más de 142 años, en abril de 1884, Domingo F. Sarmiento visitaba su provincia por última vez. Una tía abuela de quien escribe estas líneas, doña Cecilia Delgado de Pedrozo, fue testigo de este evento. La anécdota la relató orgullosamente y en varias ocasiones a sus descendientes, amigos y periodistas, aportando su testimonio algunos detalles más sobre tan significativo hecho.

Mi familiar tuvo la suerte de vivir más de noventa años y hasta sus últimos días conservó una notable lucidez. Había nacido en el año 1875 en Concepción, aprendiendo sus primeras letras en la escuela Villascusa, establecimiento que en ese entonces estaba situado en calle 25 de Mayo y Entre Ríos.

Fue gracias a la participación de este colegio en el desfile escolar organizado en honor a Sarmiento, donde pudo observarlo por primera vez, quedando su imagen grabada el resto de sus días. Cabe decir que don Domingo llegó a San Juan en abril de 1884, procediendo de Chile, vía Cordillera de los Andes y Mendoza.

En principio no estaba en sus planes venir debido a la conmoción política local que se había desatado, pero finalmente y ante los insistentes pedidos accedió viajar. Cuando arribó a su tierra natal fue recibido en la actual Plaza 25 de Mayo por las autoridades de la provincia y una inmensa muchedumbre que quería saludarlo o conocerlo.

En su corta estadía fue invitado como figura de honor a varios lugares a participar en actividades oficiales, asistiendo también como hombre común a otros sitios, como al cementerio, a rendir un homenaje póstumo ante las sepulturas de sus padres o a saludar a su viejo amigo don Camilo Rojo y algunos familiares.

Cuando Sarmiento arribó a su tierra natal fue recibido en la actual Plaza 25 de Mayo por las autoridades de la provincia y una inmensa muchedumbre que quería saludarlo o conocerlo. Cuando Sarmiento arribó a su tierra natal fue recibido en la actual Plaza 25 de Mayo por las autoridades de la provincia y una inmensa muchedumbre que quería saludarlo o conocerlo.

Una de sus visitas más recordadas fue la que hizo a la inauguración, en calidad de padrino, de la flamante Casa de Gobierno, donde pronunció un elocuente discurso. Luego se realizó el desfile escolar, y es aquí donde nos resulta oportuno incluir el testimonio de doña Cecilia, pues como dije, la mencionada escuela de Villascusa desfiló ante la mirada perspicaz del gran sanjuanino. Ella refería que estaba en ese entonces en primer grado superior y tenía casi 10 años. Recordaba con nitidez que Sarmiento, desde los balcones de la residencia, saludaba y retribuía agradecido la distinción y el cariño de que era objeto, descubriéndose su sombrero, al que lo agitaba constantemente: "A todos los niños nos saludaba… ", decía con convicción.

Posteriormente, otro multitudinario homenaje fue el que se le brindó en su propia casa, en el Barrio Carrascal. Este fue un tributo especial que los estudiantes sanjuaninos le ofrecieron, de tipo floral. Doña Cecilia revivía este otro momento expresando que Sarmiento estaba ubicado en un sillón, sobre una plataforma o tarima en la sala contigua al patio: "Todos los niños transitamos delante de él y le arrojábamos flores, cantidad de ellas, tantas que quedó literalmente cubierto de ellas". Fue este instante, quizá uno de los más significativos de su vida, pues pudo apreciar a corta distancia su imponente figura.

Por último, cuatro años más tarde, cuando doña Cecilia era alumna de la Escuela Normal, llegó a la provincia la noticia de su muerte, la cual conmocionó al pueblo. Uno de los actos que se realizó en San Juan fue una imponente procesión cívica donde desfilaron alumnos de todas las escuelas. En esta manifestación -decía- en la que sopló un fuerte viento zonda, "las alumnas íbamos vestidas de impecable guardapolvo blanco, con un crespón en la cintura, como signo de duelo".