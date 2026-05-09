    • 9 de mayo de 2026 - 19:27

    El Tren de Capital Humano llega a Sarmiento para un operativo integral

    Desde el lunes 11 de mayo habrá operativos sanitario y administrativo en Cañada Honda. Vecinos podrán realizar trámites variados. Consultá toda la info aquí.

    El Tren de Capital Humano arribará el lunes próximo a Sarmiento, y a fin de mes irá a Caucete.&nbsp;

    El Tren de Capital Humano arribará el lunes próximo a Sarmiento, y a fin de mes irá a Caucete. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras su paso por Albardón, la articulación del Tren de Capital Humano y San Juan Cerca arribará a Sarmiento, del 11 al 15 de mayo. Esta iniciativa integral busca facilitar trámites y servicios esenciales a los vecinos, continuando posteriormente su recorrido hacia Caucete, a finales de mes.

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    El operativo itinerante tendrá su estación en Cañada Honda. La atención se brindará de 8:00 a 13:30 h, sin turnos previos y por orden de llegada. Es fundamental asistir con DNI y fotocopias del mismo para realizar las gestiones.

    Guía completa de servicios por áreas

    • Salud: Medicina general y familiar (niño y adulto), ginecología, cardiología, nutrición, enfermería, odontología y vacunación. Incluye oftalmología (6 a 14 años), fonoaudiología, salud mental y diagnóstico por imágenes (Rayos X y mamografía digital).

    • OSSE: Tarifa social, beneficios para jubilados/pensionados, reclamos y asistencia en eficiencia energética.

    • Infraestructura, Agua y Energía: Gestiones del IPV (regularización de deuda, cuotas, impresión de boletas, nuevas inscripciones), regularización dominial y asesoría legal sobre viviendas.

    • Ambiente y Desarrollo Sustentable: Colocación de pipetas y antiparasitarios para mascotas (asistir con el animal), consultas sobre arbolado urbano, poda y forestación.

    • E.P.R.E.: Información sobre subsidios (Tarifa Social y RASE), reclamos y eficiencia energética.

    • Secretaría de Seguridad: Certificado de antecedentes, verificación de vehículos y localización de objetos robados.

    • Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación: Registro RUPA, marcas y señales, programa ATyP, defensa al consumidor y apoyo a PyMEs y emprendedores.

    • Familia y Desarrollo Humano: Registro de emprendedores y cooperativas, programas de niñez y discapacidad, Certificado Único de Discapacidad (CUD), políticas alimentarias y asesoría de Género.

    • Ministerio de Gobierno: Trámite de DNI, tarjeta SUBE, asesoramiento previsional y laboral, licencias de conducir y regularización de instituciones civiles.

    • Ministerio de Educación: Desbloqueo de netbooks, servicios docentes (títulos, copias, licencias), gabinetes técnicos, asesoramiento PROGRESAR y Plan FinES.

    • Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: Asesoramiento para clubes, actividades para personas mayores y deporte adaptado.

    • Ministerio de Minería: Registro de productores mineros y huellas mineras.

    tren 1

    Coordinación de traslados y movilidades

    La Municipalidad de Sarmiento ha dispuesto unidades de traslado para que todos los vecinos puedan llegar a la Estación Cañada Honda. Para coordinar el viaje, deben comunicarse a los siguientes números según su localidad:

    • Cochagual Norte, Punta del Médano y Costa Canal: 264 583 1101

    • Cochagual Centro y Costa Canal: 264 477 3901

    • La Silvica y Calle Corriente: 264 484 8859

    • Media Agua: 264 477 9238

    • Colonia Sur y Barrio Solidaridad: 264 467 6601

    • Colonia Norte: 264 572 8997

    • Las Lagunas, Tres Esquinas y San Carlos: 264 589 0243

    • Guanacache y Retamito: 264 660 8358

    • Cienaguita y Divisadero: 264 589 0243

    • Pedernal y Los Berros: 264 501 6474

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