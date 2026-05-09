El Tren de Capital Humano llega a Sarmiento para un operativo integral

Tras su paso por Albardón, la articulación del Tren de Capital Humano y San Juan Cerca arribará a Sarmiento, del 11 al 15 de mayo. Esta iniciativa integral busca facilitar trámites y servicios esenciales a los vecinos, continuando posteriormente su recorrido hacia Caucete, a finales de mes.
El operativo itinerante tendrá su estación en Cañada Honda. La atención se brindará de 8:00 a 13:30 h, sin turnos previos y por orden de llegada. Es fundamental asistir con DNI y fotocopias del mismo para realizar las gestiones.
Coordinación de traslados y movilidades
La Municipalidad de Sarmiento ha dispuesto unidades de traslado para que todos los vecinos puedan llegar a la Estación Cañada Honda. Para coordinar el viaje, deben comunicarse a los siguientes números según su localidad:
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Cochagual Norte, Punta del Médano y Costa Canal: 264 583 1101
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Cochagual Centro y Costa Canal: 264 477 3901
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La Silvica y Calle Corriente: 264 484 8859
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Media Agua: 264 477 9238
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Colonia Sur y Barrio Solidaridad: 264 467 6601
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Colonia Norte: 264 572 8997
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Las Lagunas, Tres Esquinas y San Carlos: 264 589 0243
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Guanacache y Retamito: 264 660 8358
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Cienaguita y Divisadero: 264 589 0243
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Pedernal y Los Berros: 264 501 6474