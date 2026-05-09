El Tren de Capital Humano llega a Sarmiento para un operativo integral

Infraestructura, Agua y Energía: Gestiones del IPV (regularización de deuda, cuotas, impresión de boletas, nuevas inscripciones), regularización dominial y asesoría legal sobre viviendas.

Ambiente y Desarrollo Sustentable: Colocación de pipetas y antiparasitarios para mascotas (asistir con el animal), consultas sobre arbolado urbano, poda y forestación.

E.P.R.E.: Información sobre subsidios (Tarifa Social y RASE), reclamos y eficiencia energética.

Secretaría de Seguridad: Certificado de antecedentes, verificación de vehículos y localización de objetos robados.

Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación: Registro RUPA, marcas y señales, programa ATyP, defensa al consumidor y apoyo a PyMEs y emprendedores.

Familia y Desarrollo Humano: Registro de emprendedores y cooperativas, programas de niñez y discapacidad, Certificado Único de Discapacidad (CUD), políticas alimentarias y asesoría de Género.

Ministerio de Gobierno: Trámite de DNI, tarjeta SUBE, asesoramiento previsional y laboral, licencias de conducir y regularización de instituciones civiles.

Ministerio de Educación: Desbloqueo de netbooks, servicios docentes (títulos, copias, licencias), gabinetes técnicos, asesoramiento PROGRESAR y Plan FinES.

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: Asesoramiento para clubes, actividades para personas mayores y deporte adaptado.